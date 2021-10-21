Беларусь отказалась выдавать России свидетеля Иеговы для судебного преследования. Верующий освобожден из СИЗО
Генеральная прокуратура Республики Беларусь отказала 14 октября властям РФ в выдаче свидетеля Иеговы Олега Лоншакова, который должен был предстать перед судом на принадлежность к этой конфессии.
Верующему отменили меру пресечения и отпустили на свободу из брестского СИЗО № 7. Он провел в заключении более двух недель, сообщает корреспондент Портала "Credo.Press" со ссылкой на источник в среде российских свидетелей Иеговы.
Олег Лоншаков, объявленный Россией в межгосударственный розыск, был задержан утром 29 сентября в Бресте, где он проживает уже больше года, имея белорусский вид на жительство. Мужчина провел два дня в ИВС, после чего заместитель прокурора города Бреста Э.А. Пашкевич вынес постановление о заключении Лоншакова в СИЗО № 7 до 8 ноября.
До своего переезда в Беларусь 44-летний верующий жил в поселке Тавричанка Приморского края. В мае прошлого года власти России возбудили против Лоншакова уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация экстремистской деятельности). Ввиду угрозы религиозных репрессий на родине верующий уехал в Беларусь, где деятельность свидетелей Иеговы никак не ограничена.
Незадолго до своего задержания Лоншаков подал ходатайство о получении статуса беженца по признаку вероисповедания. В ближайшие недели его планируют рассмотреть в департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси.
Это не первый случай, когда власти Беларуси задерживают, а затем отпускают на свободу свидетеля Иеговы из России. В прошлом году Николай Махаличев из города Урай (Ханты-Мансийский АО) провел более месяца в заключении в СИЗО № 2 Витебской области.
* Как известно, в апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистскими и ликвидировал все 396 религиозных организаций свидетелей Иеговы в России.
09:15 21/10/2021
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