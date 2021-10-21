Верующему отменили меру пресечения и отпустили на свободу из брестского СИЗО № 7. Он провел в заключении более двух недель, сообщает корреспондент Портала "Credo.Press" со ссылкой на источник в среде российских свидетелей Иеговы.









До своего переезда в Беларусь 44-летний верующий жил в поселке Тавричанка Приморского края. В мае прошлого года власти России возбудили против Лоншакова уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация экстремистской деятельности). Ввиду угрозы религиозных репрессий на родине верующий уехал в Беларусь, где деятельность свидетелей Иеговы никак не ограничена.





Незадолго до своего задержания Лоншаков подал ходатайство о получении статуса беженца по признаку вероисповедания. В ближайшие недели его планируют рассмотреть в департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси.





Это не первый случай, когда власти Беларуси задерживают, а затем отпускают на свободу свидетеля Иеговы из России. В прошлом году Николай Махаличев из города Урай (Ханты-Мансийский АО) провел более месяца в заключении в СИЗО № 2 Витебской области.





* Как известно, в апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистскими и ликвидировал все 396 религиозных организаций свидетелей Иеговы в России.