В общереспубликанском банке вакансий, по данным на 20 октября, по всей стране не хватает 2950 врачей, чуть более 2800 медсестер, около 1 тысячи фельдшеров и почти 400 помощников врача. В общей сумме, в нашей стране требуется более семи тысяч медработников.





Больше всего врачей требуются в медицинские учреждения Минска – 732.





На втором и третьем месте по дефициту врачей идут Брестская и Гомельские области, где вакантными остаются 539 и 422 ставок врачей.





Самая значительная нехватка медсестер также в столице. Там открыта 841 вакансия.





На втором месте находится Гомельская область. Здесь требуются 583 медсестры, то есть в регионе больше нуждаются в медсестрах, чем во врачах.





На третьем месте по дефициту медсестер находится Брестская область. Там незакрыто 418 вакансий.





Лучше всего ситуация с медицинскими кадрами, если судить по банку вакансий, на Витебщине. Там требуются 278 врачей и 191 медсестра. Это меньше, чем в других регионах.





Какие зарплаты?

Предлагаемые зарплаты – от 135 до 2300 рублей.





Вакансий с зарплатой более 2000 рублей мы нашли лишь пять. Например, от 2000 рублей предлагают работу на ставку анестезиологу-реаниматологу в Гомеле и Минске. От 2140 рублей обещают врачу клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории в Гродненской областной инфекционной клинической больнице.





От 2325 рублей готовы заплатить врачу спортивной медицины в Бресте. Наниматель – общество с ограниченной ответственностью «Центр развития футбола» – сообщает, что работа разъездная.





Самое высокооплачиваемое предложение – о работе врачом-анестезиологом-реаниматологом. На ставку в «Городской клинической инфекционной больнице» Минска готовы платить за работу 3000 рублей.





Что касаемо самых низкооплачиваемых вакансий, то в Барановичской центральной поликлинике ищут оториноларинголога, офтальмолога, хирурга и врача-методиста на постоянную работу. Всем им предлагается достаточно низкая зарплата – 137,5 руб. Правда, указано, что врачи требуются на 0,25 ставки.





Отметим, что основное количество вакансий (около 1800 из 2950) врачей-специалистов идут с зарплатой от 500 до 1000 рублей. И это не всегда работа на полную ставку.





Это давно не секрет, что многие белорусские врачи вынуждены работать больше, чем на ставку, чтобы получать больше. А сегодня в период пандемии им и вовсе приходится нелегко, многие работают на износ.





Замечают ли проблему?

Дефицит кадров в медицине – это не новая проблема. Что же об этом говорят чиновники?





По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, нехватка медицинских кадров является одной из примет современности в любой стране, а подготовка медицинского специалиста – это крайне трудоемкий процесс.





«Если бы мы с вами видели массовое увольнение медиков, мы бы их видели наяву», – отметил министр летом текущего года. Он считает, что этого в стране нет.





Тем не менее, только за последний год после президентских выборов были уволены либо не продлили контракт с несколькими известными белорусскими врачами из-за их политической позиции. Кроме этого, не редки случаи, когда врачи увольняются по собственному желанию и уезжают из страны. Нередко, это специалисты со стажем и высокой квалификации.





Заметим, что это все происходит на фоне пандемии, которая еще больше обострила имевшийся и до сегодняшнего дня дефицит кадров в медицине.



