Об этом говорится в 12-м выпуске Социологического альманаха, в работе «Особенности обеспечения стабилизации численности исследователей в научной сфере Республики Беларусь: социологический анализ». Ее автором стал кандидат социологических наук, заведующий сектором социологии науки и научных кадров Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» Игорь Шарый.





Внеплановый недобор





В работе отмечается, что существенное сокращение численности исследователей в Беларуси началось после распада СССР. Судя по данным об изменении численности исследователей с 1995 по 2019 годы в Беларуси численность исследователей сократилась почти на четверть, пишет thinktanks.by









«В 2010 г. численность исследователей была восстановлена на уровне несколько более высоком, чем в 2000 г., то есть удалось достичь относительной стабилизации численности ученых. Этому предшествовала активная государственная политика в сфере науки, что в значительной мере было связано с результатами государственной программы «Научные кадры» (2002–2006 гг.). Однако в последующем достигнутая стабилизация была нарушена – с 2010 по 2015 гг. общая численность исследователей сократилась на 14,7 %. Это сокращение сопоставимо с сокращением в период с 1995 по 2000 гг. (–17,1 %). Таким образом, устойчивой стабилизации численности исследователей достичь не удалось. Как следует из данных, представленных на рис. 1, с 2015 по 2019 гг. начался рост численности исследователей, но пока этот рост не позволил восстановить их численность на уровне 2000 г., 2005 г. или 2010 г.», - говорится в научной работе.





Там отмечается, что перспективы развития кадрового потенциала белорусской науки связаны с уровнем финансирования научной сферы. В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, принятой в соответствии с указом президента, прогнозировался рост к 2020 г. совокупных расходов на научную, научно-техническую и инновационную деятельность до 2,5 % ВВП, в том числе за счет бюджетных источников – до 1 % ВВП.





Программа также предусматривала увеличение численности исследователей до 22 человек на 10 тысяч населения к 2020 г.





В 2019 году уровень наукоемкости ВВП составил 0,59 % ВВП, а в стране (на начало 2019 г.) в насчитывалось 18,8 исследователей на 10 тысяч населения. То есть плановые показатели выполнены не были.





Риски падения компетентности





Как пишет Игорь Шарый, в программе совершенствования научной сферы Беларуси, утвержденной совместным постановлением НАН Беларуси и ГКНТ еще в 2013 году отмечалось¸ что «численность работников научной сферы Беларуси находится на нижней границе оптимальности, ее значительное (более 15–20 %) сокращение может вызвать резкое падение уровня компетентности отдельных организаций и научной сферы в целом, станет барьером на пути модернизации экономики».





Для системного анализа тенденций изменения численности исследователей в публикации была рассмотрена динамика численности научных работников высшей квалификации (НРВК).





Доктора наук





В частности, были изучены изменения численности докторов наук за период с 2000 по 2019 гг. За рассматриваемый период численность докторов наук устойчиво сокращалась и сократилась почти на 26 %. При этом, если в период с 2000 по 2010 гг. численность докторов наук сократилась на 9 %, то с 2010 по 2019 гг. – на 18,6 %. Таким образом, в последние годы темпы сокращения численности докторов существенно выросли. Наибольшее сокращение численности докторов наук произошло с 2010 по 2015 гг. – на 13 %.





Кандидаты наук





Численность кандидатов наук за рассматриваемый временной период сократилась на 27,1 %. В наибольшей степени численность кандидатов наук сократилась в период с 2000 по 2005 гг. – на 18,3 %, существенно сократилась с 2010 по 2015 гг. – на 10,2 %. Таким образом, стабилизация численности кандидатов наук также не была не достигнута.









Исследователи без степеней





С 2010 по 2019 годы направленность изменений численности исследователей без ученой степени менялась – периоды роста их численности сменялись периодами сокращения. С 2000 по 2010 гг. численность исследователей без ученой степени выросла на 6,3 %. Однако этот рост не был равномерным – сначала численность исследователей сократилась, а с 2005 по 2010 гг. выросла на 12,2 %. Во многом этот рост был обусловлен расширением числа учитываемых в статистике организаций. С 2010 по 2015 гг. численность исследователей без ученой степени сократилась на 15,7 %, однако в последующем имел место рост – на 7,2 %.





Тенденции





Как показал анализ, особенность динамики кадрового потенциала науки состояла в том, что в периоды стабилизации численности исследователей в целом не была достигнута стабилизация численности НРВК. В результате сложившихся тенденций стала ухудшаться квалификационная структура исследователей. Если в 2000 г. доля НРВК составляла 23,7 % от общей численности исследователей, то в 2019 – 19,1 %.





«Наряду с решением задачи роста общей численности исследователей, которая официально поставлена, необходимо также обеспечить устойчивую стабилизацию численности научных работников высшей квалификации, которые являются интеллектуальным ядром кадрового потенциал науки. Обеспечение стабилизации численности НРВК может быть реализовано, прежде всего, в государственном, а также в вузовском секторах науки», - говорится в работе.





В публикации использованы принтскрины с работы Игоря Шарого «Особенности обеспечения стабилизации численности исследователей в научной сфере Республики Беларусь: социологический анализ».







