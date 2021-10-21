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Видеофакт: белорусский дальнобойщик на двое суток застрял посреди леса в Польше – спасли женщины

Водитель груженой Scania не знал, что "повятовая" дорога заасфальтирована не вся. Асфальт закончился, и на грунтовке тягач "закопался" до самой рамы.


Дальнобойщик (он из Гродно) оказался в чужой стране совсем один, - сообщает АвтоГродно. До ближайшего населенного пункта было 5 км. 

30-летний водитель провел в лесу двое суток - с пятницы по воскресенье. В субботу утром его заметили две женщины, которые собирали грибы. Они-то и вызвали подмогу.

Двумя тракторами вытянуть большегруз не смогли и лишь в воскресенье вытянули тремя тракторами и указали маршрут безопасного выезда.

Среди местных жителей был блогер с YouTube, который снял фильм о спасении грузовика:
abw.by
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