Видеофакт: белорусский дальнобойщик на двое суток застрял посреди леса в Польше – спасли женщины
Водитель груженой Scania не знал, что "повятовая" дорога заасфальтирована не вся. Асфальт закончился, и на грунтовке тягач "закопался" до самой рамы.
Дальнобойщик (он из Гродно) оказался в чужой стране совсем один, - сообщает АвтоГродно. До ближайшего населенного пункта было 5 км.
30-летний водитель провел в лесу двое суток - с пятницы по воскресенье. В субботу утром его заметили две женщины, которые собирали грибы. Они-то и вызвали подмогу.
Двумя тракторами вытянуть большегруз не смогли и лишь в воскресенье вытянули тремя тракторами и указали маршрут безопасного выезда.
Среди местных жителей был блогер с YouTube, который снял фильм о спасении грузовика:
07:54 21/10/2021
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