



Дальнобойщик (он из Гродно) оказался в чужой стране совсем один, - сообщает АвтоГродно . До ближайшего населенного пункта было 5 км.





30-летний водитель провел в лесу двое суток - с пятницы по воскресенье. В субботу утром его заметили две женщины, которые собирали грибы. Они-то и вызвали подмогу.





Двумя тракторами вытянуть большегруз не смогли и лишь в воскресенье вытянули тремя тракторами и указали маршрут безопасного выезда.





Среди местных жителей был блогер с YouTube, который снял фильм о спасении грузовика: