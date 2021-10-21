Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что все шаги властей Беларуси относительно ситуации с мигрантами одобрены Кремлем. Об этом шла речь во время конференции главы МИД в Берлине в среду, 20 октября, информирует ТАСС.





«Мы (правительство ФРГ — ред.) все убеждены в том, что ключ к решению проблемы лежит в Москве. <...> Власти Беларуси не могут ничего этого делать без как минимум знания или одобрения Москвы», — сказал член правительства.





При этом Зеехофер выразил уверенность, что деятельность по перевозке нелегальных мигрантов из Беларуси в страны Евросоюза поддерживается Минском на государственном уровне.





В подтверждение своих слов он указал на то, что республика расширила список стран, с которыми у нее действует безвиз. Теперь в перечне числятся также Иран, Пакистан, ЮАР и Иордания.





Наконец, глава МВД заявил, что, несмотря на все риски, Германия не будет закрывать границу с Польшей, а усилит приграничный контроль.





Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал Александра Лукашенко главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов, который использует их для оказания давления на Евросоюз, пишет telegraf.by



