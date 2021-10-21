Берлин заявил о причастности Москвы к миграционному кризису в Европе
Немецкий министр выразил уверенность, что Беларусь "не может ничего этого делать без как минимум знания или одобрения РФ".
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что все шаги властей Беларуси относительно ситуации с мигрантами одобрены Кремлем. Об этом шла речь во время конференции главы МИД в Берлине в среду, 20 октября, информирует ТАСС.
«Мы (правительство ФРГ — ред.) все убеждены в том, что ключ к решению проблемы лежит в Москве. <...> Власти Беларуси не могут ничего этого делать без как минимум знания или одобрения Москвы», — сказал член правительства.
При этом Зеехофер выразил уверенность, что деятельность по перевозке нелегальных мигрантов из Беларуси в страны Евросоюза поддерживается Минском на государственном уровне.
В подтверждение своих слов он указал на то, что республика расширила список стран, с которыми у нее действует безвиз. Теперь в перечне числятся также Иран, Пакистан, ЮАР и Иордания.
Наконец, глава МВД заявил, что, несмотря на все риски, Германия не будет закрывать границу с Польшей, а усилит приграничный контроль.
Как сообщалось, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал Александра Лукашенко главой сети перевозчиков нелегальных мигрантов, который использует их для оказания давления на Евросоюз, пишет telegraf.by
07:51 21/10/2021
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