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Прорыв: ученые сделали первые шаги к пересадке почки от свиньи человеку

Врачи в Нью-Йорке впервые провели операцию по пересадке почки от генетически модифицированной свиньи человеку, пишет N+1 со ссылкой на Reuters.

Почка — один из самых часто используемых органов для трансплантации. Но спрос на них, как это всегда бывает с донорскими органами, сильно превышает количество доступных почек. Выращивать их in vitro (в пробирке) люди пока не умеют. А пересаживать органы от животных пока тоже не получается — развивается сильный иммунный ответ, и организм человека чужую почку отторгает.

Несколько исследовательских групп параллельно ищут способ генетически модифицировать свиней так, чтобы сделать их ткани менее иммуногенными. Одна из таких групп работает в корпорации United Therapeutics и создала линию животных GalSafe. На поверхности их клеток нет углевода альфа-галактозы, непривычного для иммунной системы человека, а из их генома вырезан ген фермента, который альфа-галактозу производит. Поэтому для людей ткани свиней GalSafe должны быть безопасными. По крайней мере, в 2020 году FDA одобрила эту линию животных, причем не только для терапевтического применения, но и для употребления в пищу — это может быть полезно людям с аллергией на альфа-галактозу.


Теперь хирурги из Нью-Йорка впервые попробовали подключить почку от свиньи из линии GalSafe к организму человека. Как сообщает Reuters, реципиентом стала женщина, у которой врачи диагностировали смерть мозга и которую собирались отключить от аппаратов жизнеобеспечения. У пациентки, кроме того, были признаки почечной дисфункции, поэтому одну из ее почек хирурги заменили на почку свиньи. Ее соединили с кровеносной системой женщины, но не стали зашивать внутрь тела и оставили снаружи — чтобы удобнее было за ней наблюдать.

Свиную почку продержали в таком состоянии трое суток. За это время исследователи не заметили признаков острого отторжения, а также убедились в том, что она работает в полную силу и производит положенное количество мочи. При этом она компенсировала следы почечной недостаточности у пациентки — уровень креатинина в крови, по которому оценивают функцию почек, у женщины вернулся в норму.

На следующем этапе, по словам хирурга, руководившего операцией, нужно будет проверить, что будет с почкой, если оставить ее на более долгий срок, и сработают ли в таком же режиме две свиные почки одновременно. В следующих экспериментах, по его мнению, могут принять участие люди с живым мозгом и терминальной стадией почечной недостаточности, которым не помогает диализ, пишет Смартпресс.
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