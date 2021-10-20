Почка — один из самых часто используемых органов для трансплантации. Но спрос на них, как это всегда бывает с донорскими органами, сильно превышает количество доступных почек. Выращивать их in vitro (в пробирке) люди пока не умеют. А пересаживать органы от животных пока тоже не получается — развивается сильный иммунный ответ, и организм человека чужую почку отторгает.





Несколько исследовательских групп параллельно ищут способ генетически модифицировать свиней так, чтобы сделать их ткани менее иммуногенными. Одна из таких групп работает в корпорации United Therapeutics и создала линию животных GalSafe. На поверхности их клеток нет углевода альфа-галактозы, непривычного для иммунной системы человека, а из их генома вырезан ген фермента, который альфа-галактозу производит. Поэтому для людей ткани свиней GalSafe должны быть безопасными. По крайней мере, в 2020 году FDA одобрила эту линию животных, причем не только для терапевтического применения, но и для употребления в пищу — это может быть полезно людям с аллергией на альфа-галактозу.









Теперь хирурги из Нью-Йорка впервые попробовали подключить почку от свиньи из линии GalSafe к организму человека. Как сообщает Reuters, реципиентом стала женщина, у которой врачи диагностировали смерть мозга и которую собирались отключить от аппаратов жизнеобеспечения. У пациентки, кроме того, были признаки почечной дисфункции, поэтому одну из ее почек хирурги заменили на почку свиньи. Ее соединили с кровеносной системой женщины, но не стали зашивать внутрь тела и оставили снаружи — чтобы удобнее было за ней наблюдать.





Свиную почку продержали в таком состоянии трое суток. За это время исследователи не заметили признаков острого отторжения, а также убедились в том, что она работает в полную силу и производит положенное количество мочи. При этом она компенсировала следы почечной недостаточности у пациентки — уровень креатинина в крови, по которому оценивают функцию почек, у женщины вернулся в норму.



