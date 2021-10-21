По итогам работы за 9 месяцев 2021 года, "областной и межрайонными инспекциями области проведено 1071 полевое мероприятие, в ходе которых выявлено 756 нарушений, в том числе 234 нарушения Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, 95 нарушений Правил ведения охотничьего хозяйства и Правил охоты, 213 нарушений правил лесопользования, 214 прочих нарушений", рассказал Солдатов, пишет interfax.by





По его словам, сотрудниками инспекций изъяты 1857 сетей общей длиной 77 километров, 512 прочих запрещенных орудий рыболовства, 75 единиц огнестрельного оружия, в том числе 38 - незарегистрированного. По материалам инспекций возбуждено 55 уголовных дел, проинформировал Солдатов.

Кроме того, сообщил он, инспекциями Витебской области выдано 229 предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства, направлено 1177 рекомендаций о недопущении нарушений законодательства, вынесено 376 устных замечаний, проведены 1238 профилактических бесед.