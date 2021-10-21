Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.





Основная информация

Характеристика должна содержать следующие сведения о работнике:





профессиональные и деловые качества (компетентность, работоспособность, исполнительность, инициативность, стремление повышать свой профессиональный уровень);

моральные качества (ответственность, порядочность, активность);

участие в социально-общественной жизни коллектива, взаимодействие с нанимателем и профсоюзами для решения актуальных вопросов деятельности;

дисциплинарные взыскания, примененные в отношении сотрудника в течение последнего года до даты выдачи характеристики (до даты увольнения);

информация о привлечении работника к материальной ответственности.





Дополнительные сведения для характеристики, направляемой по запросу госоргана

Характеристики, подаваемые по запросу госоргана или иной государственной организации, а также организации, акции которой более чем на 50 % принадлежат государству, должны включать следующие данные:





отношение к государственным и общественным институтам, конституционному строю;

о совершавшихся действиях против порядка управления и общественной безопасности;

наличии антигосударственных проявлений работника на рабочем месте.





Правовой акт разработан в соответствии с Декретом Президента от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», в который были внесены изменения Декретом от 12 октября 2021 г. № 6.





Постановление вступает в силу после официального опубликования.



