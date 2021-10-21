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"Ябатька" или "майданутый"? Утверждена форма характеристики руководителей и сотрудников организаций - детально

В Беларуси постановлением правительства от 14 октября 2021 г. № 585 утверждена форма характеристики руководителей и сотрудников организаций.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Основная информация

Характеристика должна содержать следующие сведения о работнике:

профессиональные и деловые качества (компетентность, работоспособность, исполнительность, инициативность, стремление повышать свой профессиональный уровень);
моральные качества (ответственность, порядочность, активность);
участие в социально-общественной жизни коллектива, взаимодействие с нанимателем и профсоюзами для решения актуальных вопросов деятельности;
дисциплинарные взыскания, примененные в отношении сотрудника в течение последнего года до даты выдачи характеристики (до даты увольнения);
информация о привлечении работника к материальной ответственности.

Дополнительные сведения для характеристики, направляемой по запросу госоргана

Характеристики, подаваемые по запросу госоргана или иной государственной организации, а также организации, акции которой более чем на 50 % принадлежат государству, должны включать следующие данные:

отношение к государственным и общественным институтам, конституционному строю;
о совершавшихся действиях против порядка управления и общественной безопасности;
наличии антигосударственных проявлений работника на рабочем месте.

Правовой акт разработан в соответствии с Декретом Президента от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», в который были внесены изменения Декретом от 12 октября 2021 г. № 6.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
minsknews.by
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