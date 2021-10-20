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В Бресте могут появиться улицы в честь митрополита и директора завода

В своем Telegram-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук сообщил о планах властей рассмотреть возможность названия улиц не только в новых микрорайонах, но и переименования существующих в центральной части города.


По словам председателя горисполкома, к теме наименования/переименования улиц городские власти подходят основательно и скрупулезно, пишет 1reg.by, учитывая многие мнения и аспекты.

«Основываясь на многочисленных обращениях в горисполком, плотно занимаемся вопросом придания улицам города Бреста знаковых имен – митрополита Филарета и Михаила Иоффе. Это личности, известные всем брестчанам и не требующие дополнительных характеристик», – подчеркнул Александр Рогачук.
 
Митрополит Филарет (в миру Кирилл Вахромеев), хотя и родился в Москве в 1935 году, оставил свой след в Беларуси, поскольку с 1978 года на протяжении 35 лет являлся предстоятелем Белорусской православной церкви. За это время неоднократно бывал в Бресте и этот факт городские власти теперь используют как повод, чтобы увековечить память о нем.

Митрополит Филарет

25 декабря 2013 года Священный синод почислил митрополита Филарета на покой, назначив его почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив за ним право участия в работе Священного синода и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях. Умер Филарет 12 января 2021 года.

Что касается почетного гражданина Бреста и многолетнего директора предприятия «Брестгазоаппарат» Михаила Иоффе, то о нем знают многие местные жители. Родившись в семье журналиста в Минске в 1932 году, после окончания вуза Михаил Фадеевич получил распределение на Брестский ремонтно-механический завод в 1954 году и с тех пор связал свою жизнь с этим предприятием и городом.

Михаил Иоффе

В последующем ремонтно-механический завод был преобразован в «Брестгазоаппарат», а Михаил Иоффе возглавил его в 1970 году и оставался директором до 2006 года. За это время завод вырос в крупнейшее совместное предприятие, а продукция с торговой маркой «Гефест» известна далеко за пределами Беларуси. Умер Михаил Иоффе в возрасте 88 лет (в 2020 году).

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук предлагает делиться своим мнением по поводу переименований и названий улиц, присылать свои предложений на электронный адрес [email protected]
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