



По словам председателя горисполкома, к теме наименования/переименования улиц городские власти подходят основательно и скрупулезно, пишет 1reg.by, учитывая многие мнения и аспекты.





«Основываясь на многочисленных обращениях в горисполком, плотно занимаемся вопросом придания улицам города Бреста знаковых имен – митрополита Филарета и Михаила Иоффе. Это личности, известные всем брестчанам и не требующие дополнительных характеристик», – подчеркнул Александр Рогачук.

Митрополит Филарет (в миру Кирилл Вахромеев), хотя и родился в Москве в 1935 году, оставил свой след в Беларуси, поскольку с 1978 года на протяжении 35 лет являлся предстоятелем Белорусской православной церкви. За это время неоднократно бывал в Бресте и этот факт городские власти теперь используют как повод, чтобы увековечить память о нем.





Митрополит Филарет





25 декабря 2013 года Священный синод почислил митрополита Филарета на покой, назначив его почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив за ним право участия в работе Священного синода и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях. Умер Филарет 12 января 2021 года.





Что касается почетного гражданина Бреста и многолетнего директора предприятия «Брестгазоаппарат» Михаила Иоффе, то о нем знают многие местные жители. Родившись в семье журналиста в Минске в 1932 году, после окончания вуза Михаил Фадеевич получил распределение на Брестский ремонтно-механический завод в 1954 году и с тех пор связал свою жизнь с этим предприятием и городом.





Михаил Иоффе





В последующем ремонтно-механический завод был преобразован в «Брестгазоаппарат», а Михаил Иоффе возглавил его в 1970 году и оставался директором до 2006 года. За это время завод вырос в крупнейшее совместное предприятие, а продукция с торговой маркой «Гефест» известна далеко за пределами Беларуси. Умер Михаил Иоффе в возрасте 88 лет (в 2020 году).



