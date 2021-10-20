"Несмотря на пандемию и прочие вызовы, трансформация мест памяти не останавливается", - отметил во время онлайн-лекции, посвященной мемориалу в Малом Тростенце, Александр Долговский, заместитель руководителя, референт по научным проектам исторической мастерской имени Леонида Левина. В одном из самых крупных лагерей смерти в Европе Малый Тростенец, существовавшем с 1942 по 1944 год, было уничтожено 206500 человек, пишет DW. Место массового уничтожения - это сам лагерь, урочище Благовщина, где проходили расстрелы, крематорий в урочище Шашковка, а также сарай, в котором при отступлении нацистов в 1944 были сожжены заключенные концлагеря и минских тюрем. Как появилось советское место памяти в Малом Тростенце? Что способствовало его постсоветской трансформации? Что о лагере смерти знают в Западной Европе?

Почему в советское время в Тростенце не открыли музей?

Первые работы на месте массового уничтожения людей в Малом Тростенце специальная чрезвычайная комиссия проводила в июле-августе 1944. Тогда, по словам Долговского, в урочище Благовщина было обнаружено много личных вещей, которые, очевидно, не могли принадлежать местному населению. "Комиссия впервые столкнулась с депортированными евреями. В итоговом заключении в августе 1944 речь шла о массовом уничтожении мирного гражданского населения и военнопленных в Минске и окрестностях. Еврейские жертвы исчезли в безликой массе жертв гражданского населения", - отмечает историк.





Он также обращает внимание, что в конце 1950-х были планы открыть в Тростенце филиал музея истории Великой отечественной войны. По официальным документам, на это, якобы, не хватило денег, но Александр Долговский предполагает, что были и другие причины: "Сохранилось описание залов, которые должны были там открыть и их содержание, речь, естественно, должна была идти о сопротивлении заключенных партизан и подпольщиков. Но в Малом Тростенце не было организованного сопротивления. Большинство заключенных были депортированные евреи, которые даже не предпринимали попыток бежать из лагеря - шансов выжить в партизанах или за чертой лагеря у них практически не было".





Первый памятник в Малом Тростенце открыли в советское время на месте сожженного сарая в 1961 году, в 1963 мемориал появился в Большом Тростенце, а в 1966 - на месте крематория в урочище Шашковка. Надписи на монументах были стандартизированные, жертвами названы мирные гражданские лица, партизаны, военнопленные.





Александр Долговский









Долговский также обращает внимание, что Большой Тростенец не имел прямого отношения к местам уничтожения. Историк предполагает, что выбор места для памятника был обусловлен тем, что там есть братские могилы солдат, погибших во время освобождения Минска, кроме того, оно хорошо просматривается с дороги, ведущей в Могилев. Со временем многие эксперты и политики начали воспринимать и описывать Большой Тростенец как место, где находился лагерь смерти и происходило массовое уничтожение людей. Реальное же место расстрелов, урочище Благовщина, было забыто - в 1968 году здесь решили создать городскую свалку.





Трансформация места памяти в постсоветское время

В Благовщине первый памятный камень появился только в 2002 году. В надписи на нем уже упоминались узники минского гетто и депортированные евреи из Западной Европы. "Родственники жертв приезжали на расстрельное место, а там была городская свалка, это очень дискредитировало память о погибших, - рассказывает Александр Долговский. - В 2002 белорусское правительство приняло решение о концепции мемориала в Тростенце".





Белорусские участники проекта "Транснациональное историческое образование на примере Малого Тростенца" размещают таблички с историями жертв Тростенца в Лесу имен





С 2010 года на деревьях в Благовщине стали размещать информационные таблички о евреях, уничтоженных в концлагере. Проект придумали активисты австрийской инициативы "Мальвина" (Malvine), названной в память об убитой здесь жительнице Вены Мальвине Бартон.





В 2015 году была открыта первая часть нового мемориального комплекса непосредственно на территории лагеря. Она включат скульптуру "Врата памяти" и, предположительно, фундаменты зданий бывшего лагеря. Вторую очередь мемориала открыли в 2018-м. В урочище Благовщина появился монумент "Дорога Смерти" и мемориальное кладбище, где были перезахоронены останки жертв лагеря смерти. Еще через год был открыт памятник "Массив имен", на который нанесено около 1000 имен австрийских евреев.





Вторая очередь мемориала до сих пор не завершена, что касается третьей, на месте крематория в урочище Шашковка, то, по словам Долговского, предположить, когда она будет открыта, сейчас сложно.





Формирование общеевропейской памяти о Тростенце

Эксперт отмечает, насколько важно участие Австрии и Германии в создании мемориала в Малом Тростенце: это помогло сближению нарративов, открытию новых категорий жертв - евреев, депортированных из Западной Европы, которых в советском концепте памяти относили к мирным советским гражданам. Александр Долговский считает, что Малый Тростенец постепенно превращается в инклюзивное место памяти.





Территория бывшего концлагеря





"Место массового уничтожения в Малом Тростенце недавно стало известно европейской общественности. Раньше о нем говорили "малоизвестный" или "забытый". В последнее же время произошли изменения, чему способствовала, в частности, совместная немецко-белорусская выставка "Лагерь смерти Тростенец. История и память", показанная в Германии, Австрии, Швейцарии, Чехии. Последние два-три года находки с расстрельной поляны в урочище Благовщина можно увидеть, например, в музеях в Берлине и Вене", - говорит историк.





Трансформация места памяти Малый Тростенец продолжается, сейчас многие проекты перешли в цифровой формат. Это, например, создание виртуальных экскурсий по Тростенцу, над которыми работают студенты из Беларуси, Австрии и Германии.





"Этим летом с помощью российских коллег мы провели лидарную съемку местности. Впервые в Беларуси технология была применена на расстрельных местах. Сейчас ищем аномалии, чтобы разбираться, где были фундаменты лагеря, узнать точное место расположения крематория", - рассказывает Долговский.





По его мнению, важным этапом формирования общеевропейского места памяти могло бы стать создание в Малом Тростенце информационного центра.