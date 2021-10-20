В Кричеве журналиста судили за лайк, и в перерыве в суде задержали снова
На днях в Кричеве задержали Сергея Неровного, журналиста и экс-главреда издания «Вольный город».
Сергей Неровный. Фото БАЖ
Поводом для задержания стал лайк на станице T*T.by в Фейсбуке, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
Сегодня должны были продолжиться судебные слушания, однако судья отправила дело в милицию на доработку и объявила перерыв, пишет Reform.by Когда Сергей Неровный выходил из суда — его задержали по новому административному делу и водворили в ИВС до суда.
21:19 20/10/2021
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