Эйсмонт объяснила, почему Лукашенко в ковидном отделении приподнял маску
Александр Лукашенко 20 октября посетил Минскую областную клиническую больницу.
Фото: БЕЛТА
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт объяснила в Telegram-канале «Пул Первого», почему тот находясь в ковидном отделении, приподнял маску.
— Министр здравоохранения, главврач больницы и мы, сопровождающие лица, я в частности, пытались настойчиво президенту в руки перчатки сунуть и просили его надеть те самые перчатки, просили быть в маске, в респираторе. Вы видели, в ковидном отделении глава государства немножко приподнял эту маску. В реанимации ее надел. Глава государства в этом плане действует согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны вчера: все должно быть добровольно, — заявила Наталья Эйсмонт, пишет Intex-press.by.
20:47 20/10/2021
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