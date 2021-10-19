Фото: ПР









Он сообщил также, что рынок начнет работу после устранения всех нарушений.





Ольшанцы бурно отреагировали на эту новость, пишет 1reg.by. В инстаграме райгазеты оставили много комментариев, некоторые подписчики называют закрытие рынка местью.

Выбрали немного комментариев:





tamara.grib.7311: «А в Столине закрыли, или вирус только в Ольшанах?»





aleksandr_dobry: «А людям там работающим, за что кормить детей?»





superbabushka6178: «Свадьбы в “Маёнтке” на 200-300 человек почему разрешают?»





lohankin.vasisyalij: «Ежели рынок закроют только в Ольшанах, то как-то смахивает на месть. А то и на разжигание социальной розни».





demkozhanna: «Вы же все прекрасно понимаете, что дело не в нарушении санитарных норм. Весь сыр-бор из-за того, что три субботы на овощном рынке стоял прививочных пункт, а привился только один человек, да и тот с Ремля».





naga75va: «Надо школы и сады закрывать. Пользы больше будет. Во всем районе. И прекратить все мероприятия. А так без толку».





navina_liliya: «Сады и школы, может, и не нужно… А вот массовые мероприятия давно пора. А то на Дне призывника и песни пели, и танцевали. И маски не у всех, только у призывников!! Нет слов…. Пусть весь мир подождёт…»





larisasysa: «Потому что не надо молчать, а жаловаться в администрацию президента. Идёт человек на рынок носки купить и между делом под туалетом прививку бабахну… кто желает прививаться, идёт как нормальный человек в амбулаторию».

Irakazimirska: «Никакая администрация никому не поможет. Пора это понимать. С телевизора никакой принудительной вакцинации, а на деле… Сами понимаете. И в хвост, и в гриву. И даже интересно стало: а на рынке, в этой будочке, там что, все стерильно?? за каждым человеком обрабатывают поверхности и т. п.???»





annasamson4958: «20 числа Протосовицкий будет вести прием граждан. Вот и собирайтесь все и едьте розбирайтесь с ним».





Кстати

Сегодня Александр Лукашенко раскритиковал идею штрафов за нарушение антиковидных мер. Упомянул и Брестскую область, где начали штрафовать безмасочников в автобусах.





«А то вот я смотрю в Бресте уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого!» — заявил Лукашенко.





Похоже, поступил сигнал на разворот. Повлияет ли это на открытие рынка в Ольшанах, посмотрим в ближайшее время.



