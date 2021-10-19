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«Месть»: ольшанцы критикуют закрытие рынка после информации о нежелании прививаться

Вещевой рынок в Ольшанах закрыли 16 октября в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом местной райгазете сообщил главный санитарный врач Антон Маджаро.

Фото: ПР


Он сообщил также, что рынок начнет работу после устранения всех нарушений.

Ольшанцы бурно отреагировали на эту новость, пишет 1reg.by. В инстаграме райгазеты оставили много комментариев, некоторые подписчики называют закрытие рынка местью.
 
Выбрали немного комментариев:

tamara.grib.7311: «А в Столине закрыли, или вирус только в Ольшанах?»

aleksandr_dobry: «А людям там работающим, за что кормить детей?»

superbabushka6178: «Свадьбы в “Маёнтке” на 200-300 человек почему разрешают?»

lohankin.vasisyalij: «Ежели рынок закроют только в Ольшанах, то как-то смахивает на месть. А то и на разжигание социальной розни».

demkozhanna: «Вы же все прекрасно понимаете, что дело не в нарушении санитарных норм. Весь сыр-бор из-за того, что три субботы на овощном рынке стоял прививочных пункт, а привился только один человек, да и тот с Ремля».

naga75va: «Надо школы и сады закрывать. Пользы больше будет. Во всем районе. И прекратить все мероприятия. А так без толку».

navina_liliya: «Сады и школы, может, и не нужно… А вот массовые мероприятия давно пора. А то на Дне призывника и песни пели, и танцевали. И маски не у всех, только у призывников!! Нет слов…. Пусть весь мир подождёт…»

larisasysa: «Потому что не надо молчать, а жаловаться в администрацию президента. Идёт человек на рынок носки купить и между делом под туалетом прививку бабахну… кто желает прививаться, идёт как нормальный человек в амбулаторию».
 
Irakazimirska: «Никакая администрация никому не поможет. Пора это понимать. С телевизора никакой принудительной вакцинации, а на деле… Сами понимаете. И в хвост, и в гриву. И даже интересно стало: а на рынке, в этой будочке, там что, все стерильно?? за каждым человеком обрабатывают поверхности и т. п.???»

annasamson4958: «20 числа Протосовицкий будет вести прием граждан. Вот и собирайтесь все и едьте розбирайтесь с ним».

Кстати
Сегодня Александр Лукашенко раскритиковал идею штрафов за нарушение антиковидных мер. Упомянул и Брестскую область, где начали штрафовать безмасочников в автобусах.

«А то вот я смотрю в Бресте уже штрафовать начали, и уже силой, коленом на грудь заставляют вакцинироваться. Я же вас просил не допускать этого!» — заявил Лукашенко.

Похоже, поступил сигнал на разворот. Повлияет ли это на открытие рынка в Ольшанах, посмотрим в ближайшее время.
Источник: Татьяна Михеева
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