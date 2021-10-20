



Однако мгла могла появиться не только из-за пасмурной погоды. Но обо всем по порядку.

19 сентября на острове Пальма, который входит в Канарский архипелаг, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха, пишет Blizko.by. Было эвакуировано более 6 тысяч человек, обрушились около 600 зданий.





Скорость потоков лавы достигала 700 метров в час. 29 сентября лава достигла океана. Из-за этого начали выделяться токсичные испарения, в том числе соляной кислоты, которая опасна для дыхания и раздражает глаза и кожу.





Институт вулканологии Канарских островов прогнозировал, что извержение может продолжаться до 84 дней. И действительно: вулкан извергается до сих пор.

20 октября в Минске пасмурно, но мгла, которая расстелилиась над городом, не обязательно могла быть вызвана непогодой. Интерактивная карта сайта Windy.com демонстрирует, как облако сероводорода накрыло всю Европу. Добралось оно и до Беларуси.

Добралось оно и до Минска. Можно предположить, что именно сероводород в атмосфере вкупе с пасмурной погодой создают такую мглу над столицей.

Как правило, при появлении в атмосфере сероводорода, который превышает допустимый уровень, специалисты советуют плотно закрывать окна и выходить из дома только в маске.

Фото: blizko.by, AP Photo











