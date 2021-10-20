



Как сказано в документе, помимо профессиональных качеств работника теперь обязательным является и указание того, лоялен ли он к власти.





Так при направлении характеристики по запросу госоргана, иной госорганизации, а также организации, более 50% акций (долей в уставном фонде) которой находится в госсобственности, в обязательном порядке также должны содержаться сведения об отношении к государственным и общественным институтам, конституционному строю, о совершавшихся действиях против порядка управления и общественной безопасности, наличии антигосударственных проявлений работника на рабочем месте, указано в постановлении, пишет Ежедневник.



