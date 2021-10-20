



9 июля девушка ехала на Volkswagen Caravella с неисправной тормозной системой. Она в пути не учла ограничение скорости, особенности и состояние автомобиля, дорожные условия, вела машину со скоростью, превышающей установленные ограничения в населенных пунктах (не более 60 км/ч). Водитель не уступила дорогу 14-летнему мальчику и сбила его. Он скончался.





Ей дали 2 года колонии-поселения.





Напомним, пишет Nashaniva.com, за надпись «Не забудем» на тротуаре в Минске три человека получили по 1,5 года ограничения свободы, двое — по 2 года колонии.





Также подобные сроки давали по «хороводному делу» в Бресте.











