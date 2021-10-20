+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Покой нам только снится»: в Британии бушует новый вид «короны», выявлен он и в Израиле

Распространяющаяся в Великобритании вариация «дельта»-штамма коронавируса может быть заразнее на 10-15%, чем исходный вариант, заявили ученые.


Как пишет Financial Times, на подвид AY.4.2 уже приходится 10% случаев заболевания коронавирусом в Великобритании. Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона отмечает, пишет Haqqin.az, что если предварительные данные подтвердятся, то AY.4.2 может стать самым заразным штаммом коронавируса с момента начала пандемии.

При этом он призвал не делать преждевременных выводов. «Великобритания — единственная страна, где он получил такое распространение, и я все же не исключаю, что рост числа заболеваний им является случайным демографическим событием», — подчеркнул Баллу.

В то же время израильское издание «Детали» написало, что у ребенка, прилетевшего в Израиль из Молдовы, был обнаружен AY.4.2, который произошел от штамма «дельта». Сообщается, что ребенок младше 12 лет, и он не был привит. Это первый зарегистрированный случай проникновения подвида AY.4.2 в Израиле. По этому случаю пройдет экстренное совещание в Минздраве страны.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]