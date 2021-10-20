







Несчастный случай произошел 17 октября около 11.30 в охотничьих угодьях Малоритской районной организации БООР возле деревни Орехово. В коллективной загонной охоте на копытных участвовали 14 человек, пишет ВБ. По предварительной информации, житель Малоритского района несколько раз выстрелил в направлении косули, ранив при этом картечью другого охотника, жителя Бреста, который находился на соседнем номере.





Пострадавшего с огнестрельным ранением в живот оперативно доставили в районную больницу, где прооперировали. В настоящее время мужчина находится в больнице в Бресте.





По факту произошедшего проводится проверка.





Специалисты госинспекции акцентируют внимание на необходимости безусловного соблюдения правил безопасности во время охоты. Беспечность и безответственность при обращении с оружием, как правило, приводят к непоправимым последствиям. В частности, правилами охоты категорически запрещено производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных или домашних животных, транспортных средств и вблизи них, стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели. Также запрещается стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 м в условиях ограниченной видимости, из лодки через гребцов или других охотников, применять патроны, не соответствующие охотничьему оружию, садиться в транспортное средство и выходить из него с заряженным охотничьим оружием.