Фото: пресс-служба Администрации президента РФ





Президент России Владимир Путин вспомнил о том, как в начале пандемии его окружение не хотело вакцинироваться. Медливших с прививками однокурсников он назвал странными. Этим российский лидер поделился во время совещания с правительством, трансляция ведется на YouTube.





«Помню, в самом начале [пандемии] спрашиваю близких, однокурсников: "Ты привился?" — "Нет, а ты?" — "Я подожду, пока ты", — и так далее», — рассказал Путин, добавив, что в конце концов, когда привился он сам, однокурсники продолжали медлить с вакцинацией, заявляя о желании «пока подождать», пишет Лента.Ру.





«Странные люди. С хорошим образованием, с научными степенями. Я не понимаю, что происходит», — удивился президент.





В ходе совещания Путин также призвал россиян брать больничный, если кто-то из родственников заболел коронавирусом. «Если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо получить больничный и тоже остаться дома. Даже если дел невпроворот, как у нас в народе говорят», — отметил глава государства.