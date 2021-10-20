



Евгений Малаховский собирался вылететь в Киев, где занимается делами беларуской диаспоры, сообщает БАЖ.





Евгений Малаховский сообщил , что задерживали по запросу Интерпола, после разбирательства отпустили.





Это уже второй случай, когда по запросу Беларуси за границей задерживают политических активистов, которые ранее уехали из Беларуси.







