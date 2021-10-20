В Братиславе по запросу Беларуси задержали блогера и активиста Евгения Малаховского
Беларуский режим использует Интерпол для политических преследований
Евгений Малаховский собирался вылететь в Киев, где занимается делами беларуской диаспоры, сообщает БАЖ.
Евгений Малаховский сообщил, что задерживали по запросу Интерпола, после разбирательства отпустили.
Это уже второй случай, когда по запросу Беларуси за границей задерживают политических активистов, которые ранее уехали из Беларуси.
17:25 20/10/2021
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