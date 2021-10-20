Застрявшие в Беларуси нелегалы пытались штурмовать польскую границу
Группа мигрантов, которые застряли на белорусско-польской границе, попыталась прорваться.
Видео инцидента опубликовал Госпогранкомитет РБ.
Границу штурмовали жители стихийного палаточного городка, который два месяца назад образовался на белорусско-польской границы вблизи деревни Уснаж-Гурны.
«После получаса, который беженцы, в том числе женщины и дети, под дулами автоматов провели лежа на холодной и сырой земле, они были в наручниках увезены вглубь Польши», - "сочувственно" сообщает Госпогранкомитет.
15:25 20/10/2021
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