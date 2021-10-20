Видео инцидента опубликовал Госпогранкомитет РБ.













Границу штурмовали жители стихийного палаточного городка, который два месяца назад образовался на белорусско-польской границы вблизи деревни Уснаж-Гурны.





«После получаса, который беженцы, в том числе женщины и дети, под дулами автоматов провели лежа на холодной и сырой земле, они были в наручниках увезены вглубь Польши», - "сочувственно" сообщает Госпогранкомитет.



