В сентябре Центр новых идей провел несколько фокус-групп с тринадцатью беларусами, которые работают с социально-политическими проектами и представителями беларуских диаспор из разных стран (Западная Европа, Украина, Россия).





Часть вопросов касалась безопасности активистов за границей. Чувствуют ли себя в безопасности беларуские политики, активисты и представители диаспор? Какие меры безопасности они предпринимают? Публикуем выдержку из разговора с беларускими активистами за границей.





«Либо смиряешься с возможными “сливами”, либо ты параноик»

Большинство участников фокус-групп сразу отмечало, что проживая в другой стране и занимаясь деятельностью, связанной с продвижением беларуской повестки в зарубежных СМИ, все же ощущают себя в безопасности.





Однако ряд последующих рассуждений указывает, скорее, на обратное – часть представителей политических сил и диаспор привыкла к слежке; другие утверждают, что стараются не задумываться о том, существует ли для них какая-то опасность.





«Мы привыкли, что за нами ходят тихари, которые снимают нас на телефон, мы постоянно получаем угрозы через имейл. Это странная новая реальность, где ты понимаешь, что ты никогда не один, то есть ты либо смиряешься с возможными “сливами”, либо ты параноик», – говорит представитель политической инициативы.





Прямо в момент беседы одна из участниц зачитала текст письма с угрозами на имейл от анонима. Те, кто работает с социально-политическими проектами, отмечают, что с весны больше не ощущают себя в полной безопасности в стране, где проживают сегодня.





Похоже, что угрозы вывезти активистов в багажнике в Беларусь – один самых популярных видов давления на респондентов.





«У нашей команды определенно было чувство безопасности, но мы его переоценили. Нам писали про то, что вывезут в Беларусь в багажнике».





«Конечно, есть чувство тревоги. Тоже угрожали, что вывезут в багажнике».





Участники фокус-групп отмечали, что слежка за ними пока не перетекала ни в прямой контакт с угрожавшими, ни в неанонимные, авторские угрозы. Вместе с тем личная жизнь активистов часто попадает в провластные телеграмм-каналы или становится достоянием пропагандистских передач на государственном телевидении.





«Нас фотографируют, снимают на видео, потом это появляется в разных пропагандистских телеграмм-каналах».





«Я ментально принял тот факт, что готов стать публичной фигурой».





Представители диаспор, которые не вовлечены в тесное публичное сотрудничество с беларускими демократическими инициативами, не сталкивались с подобными угрозами.





Однако отмечают, что «тихари» на акциях протестов – дело обычное. Некоторые беларусы зарубежья обращались за помощью к службам безопасности стран, в которых проживают.





«После убийства Шишова многие здесь засели на дно. Мы не ощущаем, что украинские правоохранители на нашей стороне».





Участники фокус-группы из Украины также отмечают, что несмотря на то, что им предлагали дополнительную защиту со стороны властей Украины, многие активисты не чувствуют себя в безопасности.





«Мы знаем, что делать»

Несмотря на сложное психологическое состояние, связанное с ощущением неполной безопасности и регулярными угрозами, представители политических инициатив и социально-политических проектов знают, что нужно делать для безопасности.





Почти все участники отметили, что за последний год значительно усилили свою цифровую гигиену. Это касается не только собственной IT-безопасности, но и коллективной ответственности за свою команду.





«Мы не разговариваем по телефону на важные темы, потому что в Украине нас могут слушать так же, как и в Беларуси».





Как дополнительный метод обеспечения безопасности, активисты отмечают осторожность в публичной коммуникации. Детальное обсуждение публичных месседжей в команде и принцип «лучше что-то не досказать» стали стратегией для политических инициатив.





«Мы стараемся, чтобы в медиа не появлялась информация, которая может навредить членам нашей команды в Беларуси. Лучше что-то не сказать, чем потом люди пострадают».





Некоторые активисты говорят о том, что не возвращаются домой поздно вечером одни, не открывают двери курьерам, которые привозят еду, не знакомятся с новыми русскоязычными людьми, которые не могут верифицировать себя через общих знакомых.





С начала политического кризиса из Беларуси уехало как минимум 110 000 беларусов. Многие активисты, журналисты и политики переехали в соседние страны, где продолжают свою политическую и медийную деятельность, тем самым становясь мишенями для властей Беларуси.





Казалось, что представители политических сил сталкиваются с большим количеством угроз и ощущают себя в меньшей безопасности. Однако, опираясь на результаты фокус-группы, можно утверждать, что на ощущение безопасности, скорее, влияет территориальная близость к Беларуси.





Так, например, представители диаспор в Украине и России регулярно сталкиваются с угрозами, предпринимают дополнительные меры осторожности, о которых не говорят беларусы в Швеции или в Великобритании.





Угрозы и преследования, конечно, не затрагивают непубличных активистов, потому что сконцентрированы на оппозиционных лидерах. Многие из них отрицают ощущение опасности, после этого перечисляя нездоровые условия повседневной жизни.