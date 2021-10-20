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В России объявили о введении "ковидных" каникул

Президент России Владимир Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом он заявил в ходе совещания с членами российского правительства

фото носит иллюстративный характер

С такой инициативой в ходе совещания выступила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по ее предложению, в регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней следует ввести с 23 октября.

Глава РФ также призвал расширить объемы тестирования на коронавирус.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом. Инициативу поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

20 октября в России было зарегистрировано 34 073 случая заражения коронавирусом за сутки, при этом был установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса — скончались 1028 человек. 

За весь период пандемии в стране выявлено более 8 млн случаев COVID-19, скончались более 226 тыс. человек.

Ситуация в Беларуси, как минимум, не лучше, но власти скрывают от нас правду. 

Так что берегите себя - обязательно носите маски в общественных местах и транспорте, не имея возможности уйти на "удаленку", уходите в отпуск, и делайте прививки - если это не спасет вас от болезни, то спасет вам жизнь!
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