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Лукашенко заявил, что привьется только белорусской вакциной

Александр Лукашенко заявил, что привьется только вакциной белорусского производства.


Александр Лукашенко заявил, что привьется от COVID-19 только вакциной белорусского производства, пишет БЕЛТА.

Лукашенко обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин вакцинировался препаратом российского производства «Спутник V», а лидер США Джо Байден – американской вакциной Pfizer.

«А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем (министром здравоохранения): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу - куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину - я готов, но нашу, свою белорусскую вакцину. Это искренне", - сказал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о готовности Беларуси начать производство собственной вакцины в 2023 году, причем, по словам белорусского президента, она будет «приспособлена» к тому штамму вируса, который будет циркулировать в стране в это время.
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