Страшная правда: всего за 2 месяца и только в Минске не стало 5,2 тысячи пенсионеров!
За июль-август 2021 года в Минске стало на 5,2 тысячи пенсионеров меньше. А за девять месяцев 2021 их число уменьшилось на 9 тысяч.
Для сравнения: с ноября 2019 года по ноябрь 2020 (то есть за год) количество пенсионеров сократилось лишь на 3,8 тысяч человек, сообщает еврорадио.
Теперь вы понимаете, почему та власть засекретила статистику о смертности и почему так тщательно скрывает от нас реальную ситуацию с заболеваемостью и смертностью по коронавирусу.
13:11 20/10/2021
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