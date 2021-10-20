



Для сравнения: с ноября 2019 года по ноябрь 2020 (то есть за год) количество пенсионеров сократилось лишь на 3,8 тысяч человек, сообщает еврорадио.









Теперь вы понимаете, почему та власть засекретила статистику о смертности и почему так тщательно скрывает от нас реальную ситуацию с заболеваемостью и смертностью по коронавирусу.



















































