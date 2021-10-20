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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Страшная правда: всего за 2 месяца и только в Минске не стало 5,2 тысячи пенсионеров!

За июль-август 2021 года в Минске стало на 5,2 тысячи пенсионеров меньше. А за девять месяцев 2021 их число уменьшилось на 9 тысяч.


Для сравнения: с ноября 2019 года по ноябрь 2020 (то есть за год) количество пенсионеров сократилось лишь на 3,8 тысяч человек, сообщает еврорадио.


Теперь вы понимаете, почему та власть засекретила статистику о смертности и почему так тщательно скрывает от нас реальную ситуацию с заболеваемостью и смертностью по коронавирусу.
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