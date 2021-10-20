Умер график Борис Титович

О смерти сообщает "Региональная газета". Что стало причиной - не сообщается.





Титович известен прежде всего как успешный график, иллюстратор книг многих белорусских классиков. Но еще одним делом Титовича был музей в память о жертвах Первой мировой войны.





Титович — лауреат премии "За духовное возрождение", кавалер ордена Франциска Скорины. В прежние времена белорусское телевидение даже сняло о нем фильм.





Титович родом из Челябинской области. Его отец был кадровым военным. Военным хотел быть и будущий художник. Но отец рано умер, а мать устала от постоянной "жизни на чемоданах".





Семья к тому времени переехала в Беларусь. В итоге Титович закончил художественную школу в Молодечно и поступил в нынешнюю Академию искусств на факультет книжной графики.





"В то время поступило нас 9 человек, а закончило – 4. Такой серьёзный был отсев. Очень сильные были преподаватели, практически каждый – фронтовик, бывший партизан, один Кашкуревич чего только стоил", — рассказывал он в интервью изданию peramoga.by.





Цитович иллюстрировал книги Купалы, Тётки, Шамякина и многих других белорусских классиков. За иллюстрации к роману Ивана Мележа "Людзі на балоце" был отмечен дипломом Всесоюзного конкурса "Искусство книги" в Москве. Это было в 1975 году.





Титович был одним из авторов, главным художником музея старинных ремесел и технологий "Дудутки". А позднее создал еще один музей — памяти жертв Первой мировой войны в Забродье.





Борису Титовичу было 73 года.







