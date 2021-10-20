+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Умер график Борис Титович

Не стало художника-графика Бориса Титовича

О смерти сообщает "Региональная газета". Что стало причиной - не сообщается.

Титович известен прежде всего как успешный график, иллюстратор книг многих белорусских классиков. Но еще одним делом Титовича был музей в память о жертвах Первой мировой войны.

Титович — лауреат премии "За духовное возрождение", кавалер ордена Франциска Скорины. В прежние времена белорусское телевидение даже сняло о нем фильм.

Титович родом из Челябинской области. Его отец был кадровым военным. Военным хотел быть и будущий художник. Но отец рано умер, а мать устала от постоянной "жизни на чемоданах". 

Семья к тому времени переехала в Беларусь. В итоге Титович закончил художественную школу в Молодечно и поступил в нынешнюю Академию искусств на факультет книжной графики.

"В то время поступило нас 9 человек, а закончило – 4. Такой серьёзный был отсев. Очень сильные были преподаватели, практически каждый – фронтовик, бывший партизан, один Кашкуревич чего только стоил", — рассказывал он в интервью изданию peramoga.by.

Цитович иллюстрировал книги Купалы, Тётки, Шамякина и многих других белорусских классиков. За иллюстрации к роману Ивана Мележа "Людзі на балоце" был отмечен дипломом Всесоюзного конкурса "Искусство книги" в Москве. Это было в 1975 году.

Титович был одним из авторов, главным художником музея старинных ремесел и технологий "Дудутки". А позднее создал еще один музей — памяти жертв Первой мировой войны в Забродье.

Борису Титовичу было 73 года.
Источник: euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]