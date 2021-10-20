Врача с 30-летним стажем уволили за несколько часов до задержания
А задержали прямо на рабочем месте.
"Вясна" рассказывает про политзаключенную Наталью Никитину
По "делу Зельцера" задержали уже около 200 человек. Среди них — 51-летняя врач из Минска Наталья Никитина, которую задержали прямо на рабочем месте в минском центре детской психиатрии и психотерапии, где она работала психиатром.
Но за несколько часов до задержания пришло уведомление о ее увольнении. Женщину ранее дважды задерживали во время протестов 2020 года — в декабре ее с сердечным приступом доставили из РУВД в больницу.
Сейчас уже более трех недель Наталью содержат в жодинской тюрьме.
"Днем она написала, что ее уволили тем же днем, а вечером не пришла домой. Коллеги сказали, что задержали ее прямо на работе", - рассказала мать политзаключенной Елена Игнатьевна.
Сейчас ей предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса — за оскорбление государственного служащего и разжигание социальной розни. Женщину заключили под стражу.
Как и остальным задержанным за комментарии «делу Андрея Зельцера», Наталье не передают передачи. Больше 20 дней она находится в той одежде, в которой ее забрали с работы.
Наталья Никитина — педиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт, экзистенциальный философ и психолог. Она работала врачом около 30 лет. Также Наталья — соавтор двух книг о гуманном обращении с собаками, о воспитании и дрессировке животных без насилия и жестокости.
Ранее 51-летнюю женщину задерживали дважды во время акций протеста 2020 года. Первый раз 6 сентября на «Марше Единства». Тогда Наталью продержали в СИЗО Жодино три дня, после чего осудили и выпустили со штрафом.
Второй раз ее задержали в декабре 2020 года. Правозащитники сообщают, что в тот день из-за плохого самочувствия Наталья не участвовала в марше, а просто вступилась за подростка, которого схватили «люди в черном».
В РУВД Заводского района женщине стало плохо, ей долго отказывали в помощи, однако все-таки вызвали скорую и под конвоем доставили в больницу с сердечным приступом. В больнице она провела почти месяц. Наталью снова осудили по ст. 23.34 и дали максимальный на то время штраф 30 базовых величин.
По словам родственников, у Натальи еще одно серьезное заболевание — полиартрит.
25-летний старший сын Натальи Алексей был задержан в августе 2020 года и несколько дней провел на Окрестина.
— Мы знаем, что она очень сильная духом и справится со всеми невзгодами. И верим, что скоро она вернется домой, — надеются родные Натальи.
12:19 20/10/2021
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