"Вясна" рассказывает про политзаключенную Наталью Никитину





По "делу Зельцера" задержали уже около 200 человек. Среди них — 51-летняя врач из Минска Наталья Никитина, которую задержали прямо на рабочем месте в минском центре детской психиатрии и психотерапии, где она работала психиатром.





Но за несколько часов до задержания пришло уведомление о ее увольнении. Женщину ранее дважды задерживали во время протестов 2020 года — в декабре ее с сердечным приступом доставили из РУВД в больницу.





Сейчас уже более трех недель Наталью содержат в жодинской тюрьме.





"Днем она написала, что ее уволили тем же днем, а вечером не пришла домой. Коллеги сказали, что задержали ее прямо на работе", - рассказала мать политзаключенной Елена Игнатьевна.



