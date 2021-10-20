+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Двух работников "Белтелеком" будут судить за разглашение данных силовиков и чиновников

В Минске будут судить двух работников "Белтелеком", разгласивших персональные данные более чем 150 силовиков, чиновников, журналистов государственных СМИ, сообщает Следственный комитет.

"Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении двоих работников РУП "Белтелеком", передавших администраторам экстремистских телеграм-каналов персональные и иные личные данные более чем 150 лиц, из числа руководителей и сотрудников различных правоохранительных органов, судей, журналистов, работников сферы образования и медицины, общественных деятелей.", - говорится в сообщении СК.

В ведомстве рассказали, что 24-летний специалист по продажам и 35-летний инженер электросвязи "передавали для использования в деструктивных Telegram-каналах персональные и иные личные данные клиентов, к которым имели доступ".

Фигуранты выходили на контакт с администраторами каналов. "В некоторых случаях они получали список, в котором могло находится 15-20 человек, после чего обрабатывали данные и отправляли администраторам итоговый вариант с конфиденциальной информацией на каждого человека из списка", - отметили в СК.

"Установлено, что один из обвиняемых получил за свою деятельность около $300. Расчет с ним осуществлялся в криптовалюте", - добавили в ведомстве.

Фигурантам предъявлены обвинения по 8 статьям Уголовного кодекса Беларуси. 

Материалы переданы прокурору для направления в суд. 

Обвиняемые находятся под стражей.
Источник: smartpress.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]