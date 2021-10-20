"Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении двоих работников РУП "Белтелеком", передавших администраторам экстремистских телеграм-каналов персональные и иные личные данные более чем 150 лиц, из числа руководителей и сотрудников различных правоохранительных органов, судей, журналистов, работников сферы образования и медицины, общественных деятелей.", - говорится в сообщении СК.





В ведомстве рассказали, что 24-летний специалист по продажам и 35-летний инженер электросвязи "передавали для использования в деструктивных Telegram-каналах персональные и иные личные данные клиентов, к которым имели доступ".





Фигуранты выходили на контакт с администраторами каналов. "В некоторых случаях они получали список, в котором могло находится 15-20 человек, после чего обрабатывали данные и отправляли администраторам итоговый вариант с конфиденциальной информацией на каждого человека из списка", - отметили в СК.





"Установлено, что один из обвиняемых получил за свою деятельность около $300. Расчет с ним осуществлялся в криптовалюте", - добавили в ведомстве.





Фигурантам предъявлены обвинения по 8 статьям Уголовного кодекса Беларуси.





Материалы переданы прокурору для направления в суд.





Обвиняемые находятся под стражей.