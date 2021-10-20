



В мае 2021 года Мартиньш Стакис и Эдгарс Ринкевичс заменили в центре Риги красно-зеленый белорусский государственный флаг на бело-красно-белый с "Погоней".









Стакис объяснил свой поступок тем, что "флаг, символизирующий режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги — поэтому мы его сняли".





Событие произошло сразу после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске. В отношении Стакиса и Ринкевичса в Беларуси завели уголовное дело за разжигание национальной розни.