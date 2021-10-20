Об обстоятельствах смерти больной COVID-19 беременной женщины рассказали Свабодзе ее близкие.





По словам матери, ее дочь, у которой остались трое детей, умерла в одной из гомельских больниц.





"Дочь заболела 23 сентября. Ввиду высокой температуры и кашля она записалась на прием к терапевту. В итоге ее отправили на больничный. От температуры врач выписала ей только парацетамол, ссылаясь на то, что не знает, чем лечить беременных", - рассказывает собеседница





25 сентября, говорит мать, женщине уже вызвали скорую. Однако класть ее в больницу врачи изначально не хотели, утверждает мать. По словам собеседницы, такое решение приняли, только взяв анализ крови, результат которого подтвердил заражение коронавирусом.





"По той причине, что дочери было тяжело дышать, ей подключили кислород, но с каждым днем она чувствовала себя все хуже". По словам собеседницы, с 25 по 29 сентября ее дочь ничем не лечили, только сбивали температуру.





"Когда она жаловалась, что задыхается, врач говорила ей:“лежи больше на животе". И это при беременности на 24 неделе!"- говорит собеседница.





29 сентября, по словам матери, женщину отвезли в одну из больниц Гомеля и положили в реанимацию.





"У нее было 40% поражения легких, каждый день ей меняли [кислородные] маски, но чувствовала она себя только хуже. По 10 часов ей капали капельницы. Какие именно? Никто не говорил. 8 октября она утром прислала [нам] фотографию в маске и написала: "последний день". Что она имела в виду, я не знаю", - вспоминает мать женщины.





Она утверждает, что весь день звонила в реанимацию, но ей отвечали, что все врачи заняты.





"Говорили: “звоните позже". Я набирала через каждый час. Когда вечером в конце концов дозвонилась, врач мне сказал, что дочь сильно нервничала, срывала маску. Поэтому ей вкололи снотворное, а маску сняли. После этого у нее случился обширный инсульт, ее подключили к ИВЛ, и 12 октября дочери не стало".





Женщина добавила, что, за несколько дней до смерти ее дочери делали повторно компьютерную томографию. На тот момент, по ее словам, у нее уже было 85% поражения легких.





"Когда мы забрали ее из морга, нам выдали справку о смерти, в которой было написано, что женщина умерла на третьи сутки после родов, с сопутствующим коронавирусом, - говорит собеседник. - Может, ей делали кесарево сечение, или еще что. Нам об этом не сказали ни слова. Как жить со случившимся я не знаю. Дома у дочки осталось трое детишек..."





Врач-гинеколог столичной больницы, пожелавший остаться анонимным [фамилия есть в редакции. - РС], говорит, что во время волны штамма "Дельта" болеет много молодых — соответственно, в том числе и беременных.





- В последнее время появились сообщения о смерти беременных в различных белорусских больницах от коронавируса. Официальное подтверждение не всегда возможно получить. Что вам известно об этом?





- Мне известно о двух женщинах, которые недавно умерли после того, как родили, имея COVID-19. Одна в 6-й ГКБ, вторую перевели из 6-й ГКБ в МНПЦ, где она вскоре умерла. Дети живы. К тому же сейчас в 6-й ГКБ есть еще тяжелые беременные женщины в реанимации.





- В Беларуси всегда медицинские чиновники гордились низкими показателями смертности при родах женщин и младенцев. Какова должна быть реакция на такие смерти на уровне больницы, Минздрава?





- К сожалению, эта статистика (о низкой материнской и детской смертности) тоже может фальсифицироваться. Реакцию предсказать трудно, так как власти заняли активную ковиддисидентскую позицию, поэтому очередного разноса не предвидится.





Хотя несколько лет назад был случай в 3-й ГКБ, когда после смерти послеродовой женщины сотрудников допрашивал сначала Следственный комитет. Когда ничего противозаконного не нашли, были уже массовые допросы сотрудников в КГБ.





- Была ли информационная кампания среди беременных о мерах предосторожности от коронавируса?





- Насколько мне известно, нет. Вакцинацию беременных одобрили совсем недавно. Кампания вакцинации в нашей стране, по моему мнению, провалена. Отсутствие ограничительных мер в стране никак не способствует защите беременных от ковида.





- Делались ли в Беларуси прививки беременным? Есть ли какие-то цифры об этом?





- Цифр нет, но разрешили прививать совсем недавно. До сих пор беременных официально прививать было нельзя.





- Как организм беременной женщины реагирует на коронавирус? Больше ли он защищен в силу беременности, или, наоборот, более уязвим?





- По имеющимся данным, беременные в 1-2 триместре не сильно отличаются по течению ковида от нетяжелых.





А вот третий триместр в некоторых зарубежных публикациях признается фактором риска, особенно при наличии других факторов риска. Особенность нынешней волны - большая частота тяжелых случаев у молодых (соответственно, у беременных тоже).





- Насколько ситуация в Беларуси с заболеванием беременных на ковид и смертями от ковида соответствует мировой тенденции?





- О мировой ситуации: согласно опубликованным данным, при госпитализации беременных в стационар с ковидной инфекцией - речь о госпитализации беременной в связи с ковидом (тяжелым ковидом) - смертность достигает 6,4 процента.





В другом исследовании проанализированы 230 случаев ковида у беременных, в результате погибла 1 женщина и 2 новорожденных (следует учитывать, что тяжелое течение covid-19 — существенный фактор риска преждевременных родов). Из всех женщин 5,2% нуждались в ИВЛ.





Следует учитывать, что "дельта" может протекать тяжелее. Наши реалии будут явно не лучше общемировых, но у нас нет статистики. А к тому, что публикует наше Министерство здравоохранения, нет доверия.





- Ваше мнение по поводу прививок от коронавируса для беременных?





- Прививаться, прививаться и еще раз прививаться. Беременность - не повод откладывать вакцинацию.





Сотрудница Манчестерского городского университета микробиолог Виктория Доронина говорит следующее:





"На тему вакцинации беременных женщин уже вышло исследование, поскольку уже начали прививать в Британии, например. И оно не выявило никакой разницы в результатах родов между привитыми и непривитыми женщинами. Вес младенца, количество неудачных родов — показатели одни и те же.





Если вы беременны или собираетесь забеременеть, просто привейтесь Sinovac'ом [вакцина Sinovac-CoronaVac. - РС]. Беременных прививают от других болезней, и это будет то же самое".





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Кстати, о еще одной трагичной истории пишет сегодня Наша нива - беременная минчанка заболела коронавирусом и потеряла ребенка на 26-й неделе беременности. Женщина согласилась рассказать свою историю с надеждой на то, что ее ужасный опыт поможет другим беларускам не столкнуться с такой ситуацией.















