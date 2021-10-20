Задержан ещё один программист EPAM, тоже выходец из органов

Провластные тг-каналы ещё 8 октября сообщили о «жёстком задержании» программиста EPAM, экс-сотрудника органов, который якобы пересылал данные чиновников и «бывших коллег» в тг-каналы «ЧКБ» и «Каратели». Его задерживали ГУБОПиК и СОБР.