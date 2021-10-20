Задержан ещё один программист EPAM, тоже выходец из органов
Провластные тг-каналы ещё 8 октября сообщили о «жёстком задержании» программиста EPAM, экс-сотрудника органов, который якобы пересылал данные чиновников и «бывших коллег» в тг-каналы «ЧКБ» и «Каратели». Его задерживали ГУБОПиК и СОБР.
К постам о задержании приложена фотография со стодолларовыми купюрами на сумму $10000, — очевидно, обнаружили при обыске 7 октября.
Это уже второй программист EPAM с прошлым в системе МВД, о задержании которого стало известно в октябре. Вчера DEV.by cообщил про Никиту Имекова, которого заставили извиняться за подписки на «экстремистские тг-каналы». На свободе ли он сейчас, неизвестно.
10:08 20/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение