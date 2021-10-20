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Польша направила на границу с Беларусью шесть тысяч солдат

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, власти страны направили на границу с Беларусью почти шесть тысяч военнослужащих.

Фото носит иллюстративный характер

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, власти страны направили на границу с Беларусью почти шесть тысяч военнослужащих.

Как пишет «ГА», развертывание новых войск означает значительное увеличение военного контингента на границе, так как еще в субботу глава Минобороны говорил о более трех тысячах солдат.

Министр отметил, что задействованы военнослужащие 16-й, 18-й и 12-й дивизий.

Ранее сообщалось, что в связи со сложностью ситуации с нелегальными мигрантами на литовско-белорусскую границу будут переброшены дополнительные силы военных.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс[/b] возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» [b]Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью, пишет udf.name
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