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По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, власти страны направили на границу с Беларусью почти шесть тысяч военнослужащих.





Как пишет «ГА», развертывание новых войск означает значительное увеличение военного контингента на границе, так как еще в субботу глава Минобороны говорил о более трех тысячах солдат.





Министр отметил, что задействованы военнослужащие 16-й, 18-й и 12-й дивизий.





Ранее сообщалось, что в связи со сложностью ситуации с нелегальными мигрантами на литовско-белорусскую границу будут переброшены дополнительные силы военных.





Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс[/b] возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.





По мнению главы движения «Открытая Россия» [b]Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.





9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.



