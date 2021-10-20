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Непристойное предложение: Елизавета II в свои 95 лет отказалась от премии "Старушка года"

Королева Великобритания Елизавета II, которой в апреле этого года исполнилось 95 лет, отказалась от почетной премии "Старушка года" (The Oldie of the Year), так как чувствует себя молодой. Об этом председатель премии Джайлс Брандрес написал в блоге на сайте награды, которая вручается уже на протяжении 29 лет.

Он рассказал, что организаторы премии обратились в Букингемский дворец с предложением отметить руководящую роль монарха во время пандемии коронавируса, однако получили вежливый, но решительный отказ. "Ее Величество полагает, что вы настолько стары, насколько чувствуете себя. Королева не считает, что она соответствует подходящим критериям, чтобы иметь возможность принять [эту премию] и надеется, что вы найдете более достойного кандидата", - говорится в опубликованном Брандерсом письмом, подписанном помощником личного секретаря монарха Томом Лэнг-Бейкером.


Премия "Старушка года" (или "Старичок года", если она присуждается мужчине), как отмечают ее организаторы, за годы своего существования вручалась, например, матери монарха, Елизавете Боуз-Лайон (1900-2002), художнику Дэвиду Хокни, победителям премии "Оскар" и Нобелевским лауреатам.

В 2011 году "Старичком года" был назван супруг Ее Величества герцог Эдинбургский Филип, которому в тот год исполнилось 90 лет. В ответ на присуждение премии принц-консорт в свойственной ему ироничной манере ответил: "Ничего так сильно не поднимает моральный дух, как напоминание того, что годы проходят, и процесс этот становится все быстрее <…>. Но приятно, что о тебе вообще помнят". Принц Филип умер в апреле этого года в возрасте 99 лет, пишет Смартпресс.
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