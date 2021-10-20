Болсонару и другие правительственные чиновники обвиняются в том, что они позволили коронавирусу распространиться среди населения в надежде на достижение коллективного иммунитета, следует из проекта доклада по расследованию конгресса, с которым удалось ознакомиться телеканалу.





Согласно документу, авторы фактически обвиняют администрацию Болсонару в более чем половине всех смертей от COVID-19 в стране и призывают выдвинуть обвинения в убийстве против президента, пишет Интерфакс-Запад.





"Безрассудный подход правительства к пандемии подверг бразильцев конкретному риску массового заражения", - отмечается в документе.





"Намерение иммунизировать население путем естественного заражения (...), таким поведением федеральное правительство, которое было юридически обязано действовать, согласилось со смертью бразильцев", - говорится в отчете.





В проекте доклада также рекомендуется предъявить уголовные обвинения 69 другим лицам, в том числе трем сыновьям Болсонару и многочисленным нынешним и бывшим правительственным чиновникам.





Ожидается, что окончательный документ будет официально обсужден в Сенате Бразилии в среду, сообщил CNN представитель бразильского Сената по парламентскому расследованию пандемии (CPI).





Однако некоторые части проекта документа все еще могут быть изменены или обновлены до его официального представления.





В случае одобрен� � комиссией Сената на следующей неделе отчет будет направлен генеральному прокурору Аугусто Арасу, у которого затем будет 30 дней, чтобы объявить о любых мерах, вытекающих из доклада.





Арас, которого многие считают союзником Болсонару, как ожидается, не будет обвинять президента в убийстве.





По данным университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии зарегистрировано 21 млн 665 тыс. 912 случаев заражения COVID-19, скончались более 603 тыс. человек.