



Туристам, прибывающим на Остров Свободы, больше не придется соблюдать обязательный до сих пор карантин. Ковидные ограничения планируют снять уже 7 ноября. Об этом во вторник, 19 октября, сообщается на странице МИДа республики в Twitter.





«Куба отменяет обязательный карантин для иностранных путешественников по прибытии в страну с 7 ноября. С 15 ноября будет прекращено ПЦР-тестирование при въезде», — говорится в сообщении.





Также на фоне снижения заболеваемости коронавирусом руководство Гаваны приняло решение открыть доступ к пляжам, разрешить спортивным клубам и бассейнам возобновить работу.





Кроме того, ограничения были сняты на работу ресторанов, сокращено время действия комендантского часа. Власти страны планируют разрешить работу галерей, библиотек, музеев, а также снять ограничений на проведение крупных мероприятий на свежем воздухе и в помещениях.





Всего на Кубе официально зарегистрировано 938 тысяч случаев инфицирования коронавирусом и 8,1 тысячи летальных исходов. Из 11 млн кубинских граждан к настоящему времени полный курс вакцинации местными препаратами Abdala и Soberana 02 прошли около 6,8 млн человек.





Напомним, Куба планирует прививать детей от 2 до 18 лет собственной вакциной Soberana-2.