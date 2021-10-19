По его данным, ребрендинг, скорее всего, будет позиционировать синий логотип Facebook как лишь один из многих продуктов «материнской» компании, которая также владеет WhatsApp, Instagram, Oculus и другими продуктами.





Глава компании Марк Цукерберг планирует объявить об изменении названия на ежегодной конференции, которая пройдет 28 октября, однако это может случиться и раньше, пишет портал.





В июле, выступая на подкасте The Verge, Цукерберг заявлял, что в следующие пять лет компания намерена измениться в глазах пользователей. «<…> на следующем этапе деятельности нашей компании мы уйдем от видения ее [пользователями] «компанией социальной сети» и придем к видению «компании-метавселенной». И, разумеется, вся работа, которую мы выполняем в рамках приложений, которые люди используют сегодня, напрямую способствует созданию этого видения с точки зрения создания сообщества», — пояснял он.





По данным The Verge, новое название может быть как-то связано с Horizon — новым приложением Facebook для работы в виртуальных офисах.





В самой компании пока никак не комментировали сведения о возможной смене названия, пишет Наша Нива.



