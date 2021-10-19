Facebook хочет изменить название. Может быть, уже на следующей неделе
Компания Facebook намерена сменить название, чтобы ассоциироваться не только с одноименной социальной сетью, но со всей «вселенной» своих продуктов, сообщает портал The Verge со ссылкой на источник.
По его данным, ребрендинг, скорее всего, будет позиционировать синий логотип Facebook как лишь один из многих продуктов «материнской» компании, которая также владеет WhatsApp, Instagram, Oculus и другими продуктами.
Глава компании Марк Цукерберг планирует объявить об изменении названия на ежегодной конференции, которая пройдет 28 октября, однако это может случиться и раньше, пишет портал.
В июле, выступая на подкасте The Verge, Цукерберг заявлял, что в следующие пять лет компания намерена измениться в глазах пользователей. «<…> на следующем этапе деятельности нашей компании мы уйдем от видения ее [пользователями] «компанией социальной сети» и придем к видению «компании-метавселенной». И, разумеется, вся работа, которую мы выполняем в рамках приложений, которые люди используют сегодня, напрямую способствует созданию этого видения с точки зрения создания сообщества», — пояснял он.
По данным The Verge, новое название может быть как-то связано с Horizon — новым приложением Facebook для работы в виртуальных офисах.
В самой компании пока никак не комментировали сведения о возможной смене названия, пишет Наша Нива.
09:12 20/10/2021
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