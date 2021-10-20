Движение поездов изменится из-за ремонта железнодорожных мостов, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги, пишет sputnik.by

Так, с 09:40 26 октября по 01:40 27 октября на участке Молодечно – Лида отменяются пассажирские поезда, которые курсируют по маршруту Минск – Гродно – Минск: № 687/688, № 731/732, отправлением из Минска и Гродно 26 октября, а также № 729 отправлением из столицы 26 октября. Причина – ремонт моста на перегоне Гавья – Гутно.





Кроме того, поезд Гродно – Витебск/Коммунары отправится 26 октября на час раньше – в 16:01 и будет ехать через станцию Барановичи-Полесские.

Также в этот день дополнительно назначен поезд Минск – Гродно, из белорусской столицы он отправится в 17:41.





Также из-за ремонта железнодорожного моста на перегоне Боровцы – Полонка в сутки 28 октября поезд Гродно – Витебск – Гродно поедет измененным маршрутом: через станцию Лида (вместо станции Волковыск).





Будет ремонтироваться и мост на перегоне Рыжковичи – Лотва – 27 октября, поэтому поезд Полоцк – Могилев – Полоцк в этот день отменяется.





Время еще одного рейса изменится: Коммунары – Орша отправится со станции Коммунары в 15:59 и поедет измененным маршрутом Коммунары – Кричев – Орша (вместо Коммунары – Кричев – Могилев – Орша).





Также в эти даты на указанных маршрутах отменят отдельные рейсы региональных линий экономкласса, а на некоторых поменяют расписание.