На табличке написано, что здесь похоронен Альфред / gp.by





Склеп исследовали специалисты музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля, Хойникского краеведческого музея и Института истории НАН.





Внутри склепа находится гроб. При расчистке склепа выяснилось, что гроб украшен фигурами шести ангелов. На прикрепленной к гробу табличке написано, что здесь похоронен Альфред. Фамилию умершего полностью разобрать не удалось. По некоторым данным, здесь может покоиться другой представитель старинного белорусского рода — Альфред Обухович.





Специалистам предстоит большая исследовательская работа, цели вскрыть захоронение у них пока нет.





Ранее сообщалось, тракторист местного сельхозпредприятия обнаружил возле деревни Алексичи Хойникского района старинный склеп. Рядом с ним ранее была найдена надгробная плита с крестом и девятью именами, установленная в 1882 году.