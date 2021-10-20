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"Здесь похоронен Альфред". Археологи рассказали о своих находках в старинном склепе под Хойниками

Археологи установили, что найденный в Хойникском районе склеп не принадлежит шляхецкому роду Оскерко, сообщает "Гомельская правда".

На табличке написано, что здесь похоронен Альфред / gp.by

Склеп исследовали специалисты музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля, Хойникского краеведческого музея и Института истории НАН.

Внутри склепа находится гроб. При расчистке склепа выяснилось, что гроб украшен фигурами шести ангелов. На прикрепленной к гробу табличке написано, что здесь похоронен Альфред. Фамилию умершего полностью разобрать не удалось. По некоторым данным, здесь может покоиться другой представитель старинного белорусского рода — Альфред Обухович.

Специалистам предстоит большая исследовательская работа, цели вскрыть захоронение у них пока нет.

Ранее сообщалось, тракторист местного сельхозпредприятия обнаружил возле деревни Алексичи Хойникского района старинный склеп. Рядом с ним ранее была найдена надгробная плита с крестом и девятью именами, установленная в 1882 году. 
euroradio.fm
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