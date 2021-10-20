+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Instagram запускает для пользователей ряд новых функций. Старт - в октябре

Социальная сеть Instagram объявила о ряде изменений, которые постепенно будут вводиться для пользователей приложения

Социальная сеть Instagram добавит новые функции с возможностью публикаций с компьютера и совместных публикаций пользователей. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает Tech Crunch.

В частности, функция Collabs даст возможность двум пользователям публиковать совместные посты. Эти публикации будут иметь общие комментарии, просмотры и лайки.


Кроме того, пользователи смогут публиковать посты с компьютера из браузера, или со смартфона, но без использования приложения. Пользователи смогут выкладывать фото и небольшие ролики длительностью не более минуты в веб-интерфейсе в десктопных браузерах. 

В Instagram будут добавлены новые функции для Reels (аналог TikTok). В их числе - 3D-тексты песен.

С 20 октября, Instagram также начинает тестировать новый упрощённый способ сбора денег для некоммерческих организаций. 

Напомним, разработчики социальной сети Instagram запустили новую функцию, с помощью которой пользователи смогут усилить контроль за демонстрацией нежелательного контента, пишет Корреспондент.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]