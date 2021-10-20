Социальная сеть Instagram добавит новые функции с возможностью публикаций с компьютера и совместных публикаций пользователей. Об этом во вторник, 19 октября, сообщает Tech Crunch.





В частности, функция Collabs даст возможность двум пользователям публиковать совместные посты. Эти публикации будут иметь общие комментарии, просмотры и лайки.









Кроме того, пользователи смогут публиковать посты с компьютера из браузера, или со смартфона, но без использования приложения. Пользователи смогут выкладывать фото и небольшие ролики длительностью не более минуты в веб-интерфейсе в десктопных браузерах.





В Instagram будут добавлены новые функции для Reels (аналог TikTok). В их числе - 3D-тексты песен.





С 20 октября, Instagram также начинает тестировать новый упрощённый способ сбора денег для некоммерческих организаций.



