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Европейские страны начали новую подводную гонку

Италия, Германия и Норвегия ведут разработки неатомных субмарин нового поколения, которые будут отличаться резко возросшими боевыми возможностями по сравнению с традиционными дизель-электрическими подводными лодками.


 Новые лодки ориентированы в том числе на поставки за рубеж.

О перспективных разработках европейских подлодок сообщает сайт американского военно-морского института (USNI). В основе разработок для всех трех стран лежит немецкий проект U212/214. Его используют ВМС Германии, Италии и ряда других стран, в общей сложности с конца 1990-х по 2020-й год по данному проекту было построено 33 субмарины, включая экспортные. Лодки этого типа вооружены, в зависимости от модификации, 6 или 8 торпедными аппаратами, и могут нести торпеды, морские мины и противокорабельные ракеты разных типов. Предполагается, что в усовершенствованном варианте они смогут взаимодействовать также с морскими дронами.

Итальянский проект "подлодки ближайшего будущего" (Near Future Submarine – NFS) обозначается как U212NFS, и должен позволить Италии вернуться на международный рынок подводных лодок, на котором сегодня основную роль играют Франция (компания Naval Group) и Германия (ThyssenKrupp Marine Systems – TKMS), а во втором эшелоне – Россия, Швеция и Южная Корея.

Сначала итальянская компания Fincantieri должна построить четыре подводные лодки проекта U212NFS для ВМС Италии. Ранее эта компания поставила итальянскому флоту четыре подлодки проекта U212А, разработанных совместно с немецкой компанией TKMS. Отмечается, что на этот раз Fincantieri будет не только строителем, но и разработчиком и интегратором систем и агрегатов подлодки, включая боевые.

"Это будет способствовать росту локализации проекта подводных лодок в Италии и обретению самостоятельных компетенций, что позволит итальянской промышленности снова выйти на международный рынок", – цитирует USNI News представителя компании.

Ожидается, что проектирование будет завершено в 2022 году. Спуск головной лодки U212NFS ожидается в 2026, а передача флоту – в конце 2027 года. Последующие лодки будут сдаваться с темпом одна субмарина в год. Ожидается, что новый проект будет отличаться большей продолжительностью плавания, более емкими литий-ионными батареями и усовершенствованным гидролокатором с возросшим числом датчиков. В составе ВМС Италии эти лодки дополнят проект U212А и заменят четыре субмарины типа Sauro, построенные в 1980-начале 1990-х годов. Общая численность субмарин в составе ВМС Италии составит 8 единиц.

В свою очередь, Германия и Норвегия готовятся к строительству подводных лодок проекта U212CD (Common Design). Ожидается, что Норвегия приобретет четыре такие субмарины, а Германия – две, также дополнив существующий флот из шести U212. Эти лодки также будут отличаться повышенной дальностью хода и автономностью, сочетая эти характеристики с традиционной для проекта U212 малошумностью и развитым гидроакустическим оборудованием, пишет profile.ru
Ранее "Профиль" сообщил, что Германия и Норвегия договорились о деталях соглашения по строительству серии перспективных подводных лодок. В июле 2021 года состоялось подписание контракта с TKMS стоимостью €5,5 млрд ($6,5 млрд).
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