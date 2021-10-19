Сейчас он находится во Франции и собирается попросить там политического убежища.





В своем первом интервью журналистам на камеру Сергей рассказал о своей жизни в колонии и после нее, а также о том, как ему удалось вывезти из страны крупнейший архив видеосвидетельств пыток в российских тюрьмах.





Ольга Просвирова. С Сергеем Савельевым разговаривала корреспондент Би-би-си





"Я выбрал жить"

Би-би-си: Представься, пожалуйста, полным именем, скажи, сколько тебе лет и, собственно, кто ты?





Сергей Савельев: Меня зовут Сергей Савельев. Мне 31 год, я из Белоруссии и, по сути, я являюсь именно тем человеком, который передавал правозащитной организации Gulagu.net все те страшные кадры, которые сейчас растиражировали во всех СМИ. Ну, это я.





Би-би-си: Ты можешь рассказать, как оказался во Франции? Если можно, с 24 сентября, если я не ошибаюсь, когда ты оказался в аэропорту Пулково. Можешь рассказать, что произошло в этом аэропорту, как ты вообще там оказался?





С.С.: Я решил слетать в Новосибирск к друзьям. [По дороге] из Минска в Новосибирск у меня была пересадка в Пулково. Прилетел в Пулково и пошел к стойке регистрации на следующий рейс узнать, когда начнется регистрация. Девушка уточнила мою фамилию и попросила чуть-чуть подождать. Тут я сразу понял, что что-то здесь не так. Ну а куда деваться?





Через несколько минут подошел один мужчина в штатском, с ним двое полицейских, местных, из аэропорта. Говорит: "Сергей Владимирович? - Да. - Куда летите? Что везете?"





Сразу же подошли еще пара человек в штатском. Их каждые пять минут становилось больше и больше, набежало около десятка в общей сложности. Никто не показывал никаких удостоверений, никто не представлялся. Да и не было необходимости - прекрасно представлял уже, кто это такие.





Начали с простого - они просто капитально осмотрели мои вещи. Я понимал, что они ищут, - наверное, какие-то носители информации, флешки, может быть, ноутбук. Ничего этого я не брал - я ехал в гости.





Они поняли, что ничего этого у меня с собой нет, и отвели в отдельное помещение, где начали вести допрос. Они сразу выложили свои карты: "Там твой телефон прослушивали, мессенджер читали, с какой почты ты там все это отправлял мы в курсе. И по поводу всего твоего сотрудничества с [основателем Gulagu.net Владимиром] Осечкиным последние полгода мы знаем".





И начали задавать вопросы с целью дискредитации правозащитного проекта Gulagu.net. Это, конечно, какой-то сюрреализм, но они даже сказали, что это было по заказу Осечкина.





То есть ты можешь себе представить, что Владимир Осечкин в 2013 году завербовал меня, чтобы я сел в российскую тюрьму, выкрал оттуда какой то массив видеоматериалов и передал ему? Ну если б я так мог - ну что тут можно было бы сказать... Что надо делать вторую серию, надо сделать пластическую операцию, поменять документы и ехать в другую зону.





Би-би-си: Я знаю, что они тебе выбор какой-то предложили, какие-то варианты.





С.С.: Да. Они меня сразу поставили перед фактом - тебе, мол, сидеть в любом случае сейчас. За то, что ты делал, ты сядешь. И с учетом того, что ты делал - ты распространил информацию про ФСИН компрометирующую, тебя там убьют. Или со шконки упадешь со второго яруса, или в камере повесишься. Найдут тебя повешенным. Перед этим ты все нам расскажешь, а когда уже будет не надо, то… То есть эта угроза вполне реальна, такое очень часто происходит на самом деле.





И дальше пошел допрос вместе со всеми этими вопросами неудобными. А после этого, уже в конце, говорят: ну вот смотри, сейчас если ты подписываешься на сотрудничество с нами, то мы привлечем тебя по статье "Разглашение государственной тайны". Там до четырех лет всего.





Если нет, если начнешь скрываться от следствия или что-то еще, то это будет уже шпионаж, потому что ты гражданин другого государства и в иностранную правозащитную организацию передавал сведения о Российской Федерации. Там от 10 до 20 лет и ты, говорит, не скроешься у нас нигде - ни в Белоруссии, ни в Украине, нигде в СНГ. Мы тебя везде найдем.





И вот тут мне стало интересно, а выбор-то - он где, какой выбор? То есть вы мне сразу сказали, что посадите, а меня в тюрьме убьют. Сейчас вы мне предлагаете сесть на четыре года, и меня убьют, или сесть на 20 лет - и меня убьют. А что тут выбирать? Может гуманнее сразу пристрелить?





Би-би-си: Как они тебя отпустили?





С.С.: Ну изначально было оговорено - мы тебя спрашиваем как свидетеля пока. То есть у них прямых доказательств никаких пока не было. То есть вот именно только эти вот переписки - как они их там добыли, это уже вряд ли были какие-то законные способы.





Поэтому, наверное, в основу обвинения они не могли их положить, но уже после того как они меня опросили и выдавили из меня эти все показания, мне нужно было показать, что я сотрудничаю, что я готов.





Я подписал какие-то документы, обязательство явки, то есть, что я обязуюсь явиться, когда они меня вызовут, и они меня отпустили. Помимо этого - я ведь не улетал из России. Я летел дальше по России в Новосибирск и они, наверное, были уверены, что в случае, если я попытаюсь пересечь границу РФ в сторону Белоруссии или еще куда-то без их ведома или разрешения, тогда они увидят и смогут пресечь. Поэтому в Новосибирск я отправился оттуда. Отпустили в общем.





Би-би-си: И в этот момент ты понял, что это конец. Надо бежать.





С.С.: Да и выбор, выбор-то где? Тут у меня появился другой вариант уже - жить или умереть. Я выбрал жить - и начал искать способы, как это сделать. Я побыл в Новосибирске, все это время они продолжали мне отписывать в "Телеграме": "На какое число ты взял билеты обратно? Мы должны встретиться в Домодедово, возьми такой рейс, который будет с пересадкой в Домодедово, мы снова несколько часов побеседуем, и ты летишь к себе в Минск".





Ну я думал, да я был уверен, что из России они меня не отпустят уже. То есть мы встретимся в Домодедово - и это будет моя последняя остановка. Дальше меня потащат уже куда-то по инстанциям.





Би-би-си: Ты купил какой-то билет до Домодедово?





С.С.: Я купил билет с пересадкой в Домодедово, но не воспользовался. Я долетел до Домодедово. Там нет никакого таможенного контроля, потому что рейс внутренний, а на посадку из Домодедово до Минска я уже не пошел, на регистрацию, так как нет никакого таможенного контроля и там им фактически негде было меня остановить.





Поэтому я был уверен, что они, как и в прошлый раз, сделают это на регистрации на следующий рейс. Поэтому я туда не пошел - я вышел из аэропорта и поехал на ближайший автовокзал, где просто на маршрутке, частным транспортом, который не отслеживается, пересек границу с Беларусью и приехал домой.





Би-би-си: В Беларуси тоже немного времени провел?





С.С.: В Беларуси провел вообще немного времени, около суток. Я уезжал, вообще не хотел афишировать этот отъезд никому. То есть это была такая секретная операция. Это такой стресс и страх. Вот именно тогда, в тот момент, это была просто паника.





Би-би-си: Когда ты в Стамбуле приземлился, успокоился или нет?





С.С.: Нет, стало еще интереснее. Потому что абсолютно новое место, никто не говорит по-русски.





Би-би-си: А эти люди, которые писали тебе, они продолжили тебе писать? Они пытались еще как-то выйти на связь?





С.С.: Нет, не знаю. Можно только догадываться, но, судя по тому, что дня через три он перестал пытаться дозвониться, тогда уже поняли.





Би-би-си: И сколько времени, получается, ты пробыл в Стамбуле?





С.С.: Четыре дня.





Би-би-си: Был уже какой-то план, куда дальше?





С.С.: То есть конечная точка у меня уже была, был только вопрос, как туда добраться. И я попробовал сразу пойти ва-банк и попробовать из Стамбула полететь в Тунис с пересадкой в [аэропорту] Шарль-де-Голль.





Би-би-си: Почему такой сложный маршрут?





С.С.: Мне обязательно нужно было, чтобы вторая сторона, конечная точка, тоже была безвизовой, ну и обязательно нужна была пересадка в Париже, чтобы я мог здесь выйти и запросить политическое убежище. Но меня не посадили на рейс. Сказали, что это очень подозрительно, потому что у нас есть прямые рейсы в Тунис. А вы летите через Шарль-де-Голль, это очень подозрительно, вы без визы не можете так полететь. Ну и никакие уговоры, ничего не помогло.





Пришлось задержаться в аэропорту еще на день, и я подобрал рейс прямой до Туниса. То есть больше трех дней максимум я нигде собирался задерживаться, но так уж вышло, что в Тунисе без прививок людей обязывают пройти карантин. То есть он проходит тоже в довольно комфортабельных отелях, это не какие-то там инфекционные боксы или какая-то страшная больница, нет. Это комфортабельные отели, там не меньше трех звезд, бассейн, прилегающая территория… То есть это все здорово, но мне пришлось провести там шесть дней.









Я пошел на официальный сайт французского посольства. Меня интересовал именно вопрос о транзитной визе. Оказалось, что при некоторых условиях белорусам не нужна транзитная виза во Францию.





Начал более детально изучать, что это за условия, и оказалось, что пересадка должна быть обязательно меньше 24 часов, не должно быть смены аэропорта. И одно из самых главных условий - оба рейса, и туда, и оттуда, должны совершаться партнерскими авиалиниями. Я не знал, какие линии друг дружке являются партнерами, поэтому я начал искать рейс одной и той же авиакомпании. И туда, и оттуда. И такой рейс нашелся.





Из Туниса в Шарль-де-Голль, оттуда в Санкт-Петербург, оттуда в Минск. И я уже был более спокоен, то есть уже был план, в котором я хотя бы 50/50 был уверен. И пустили на рейс, никто даже не спросил тогда про визу, мне сразу выдали оба посадочных талона - и на первый, и на второй рейс. И я прилетел в Шарль-де-Голль.





Би-би-си: Как ты вообще подошел к кому-то там и что сказал, у тебя была какая-то заученная фраза, что я такой-то и такой-то и хочу политическое убежище?





С.С.: Да, у меня была эта фраза, как она звучит - уже не помню, уже выпала из памяти. Я ее твердил, как заклинание, сначала одному полицейскому, он не понимал. Потом второму, потом третьему. Ну как бы ничего в конце концов и не поняли, пригласили мне переводчика, очень ему большое спасибо, очень внимательно отнесся, с пониманием, сказал, что это обычное дело, очень часто приезжают, не переживайте, это все обычная процедура, мы подпишем несколько бумаг. Несколько часов продолжалась эта процедура. Меня подержали в каком-то запертом помещении и направили в депортационный центр.





Би-би-си: Сколько ты ждал решения в итоге?





С.С.: Мне сказали - "после обеда". Всегда вызывают и объявляют по громкой связи, но я пошел узнавать сам, звоню полицейским, есть ли что-то для меня. Нет, говорят, мы вас позовем. Пришел через два часа снова. Нет ничего. Я уже пошел готовиться к ужину, и тут слышу - называют мою фамилию. Сотрудник говорит: багаж, багаж тащи. Было понятно, что уже пришло положительное решение по моему вопросу, и сейчас меня выпустят в город.





"Никуда не лезь, в чужие споры не встревай"

Би-би-си: Давай вернемся к тому, как ты попал в тюрьму в России. Ты белорус, вырос в Минске. Как ты оказался в России?





С.С.: Я поехал туда на заработки к знакомым. Точнее, знакомый уже некоторое время там работал.





Би-би-си: Он предложил тебе подзаработать.





С.С.: Ну да, в общем-то история простая и грустная, таких историй очень много. Я как бы знал, что это сомнительные… вещества. Сомнительное занятие, но в то же время меня уверяли, что это еще не в списке запрещенных веществ. Что список обновляется нечасто. Это то, что еще не в списках, надо ловить момент. Но, как оказалось, мне прислали эту посылку, которая была начинена собственно уже запрещенными веществами.





Буквально через полчаса ко мне в квартиру ворвался ОМОН - нет, даже на них было написано "Антитеррор". Сразу чем-то сбили с ног уже прямо в дверях, они прямо по мне забежали в квартиру. Здоровенный дядька в этих… берцах. То есть этот первый день, конечно, это было что то с чем-то. Это был первичный допрос, когда им еще все можно. Ну они и потом, конечно, себе очень многое позволяют, но вот в этот первый день, конечно, они оторвались неплохо на мне.





Би-би-си: Что значит оторвались?





С.С.: То есть прямо избивали. Избивали весь день в квартире, еще пока шел обыск, выемки. Все эти здоровяки стояли надо мной, там, наступали на голову, возили лицом по полу. То есть развлекались люди так. После этого меня там подержали какое-то время в ИВС местном и уже повезли в следственный изолятор. Это было СИЗО №5 города Краснодара. Очень маленькое СИЗО такое, для своих. Да там всего-то десяток-полтора камер, наверное, рассчитанных на два-три человека.





Би-би-си: Кажется ты говорил раньше, что в СИЗО первичные навыки приобрел, которые тебе потом помогли в колонии?





С.С.: Ну, вообще да. То есть я попал в камеру третьим, там уже было два человека. Один был турок, а второй - кабардинец по-моему, уже несколько раз сидевший. Вот он начинает более-менее объяснять, что там будет дальше в следственном изоляторе, куда я дальше отправлюсь. Потому что там еще было ничего. Ну не считая того, что мы проходили следственные действия, многие из которых проходили болезненно.





Би-би-си: Насколько болезненно?





С.С.: Насколько болезненными могут быть побои.





Би-би-си: И этот человек тебе тоже что-то рассказывал? Какие основные уроки которые ты вынес из общения с ним и с другими заключенными?



