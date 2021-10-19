







Иран заинтересован в возобновлении авиасообщения с Беларусью, заявил посол Ирана в Беларуси Саид Яри.





Подтвердили эту информацию Sputnik и в пресс-службе Минтранса.





"Стороны достигли договоренности до конца текущего года провести заседание совместного белорусско-иранского комитета по международному автомобильному сообщению в нашей стране", – сообщили в Минтрансе.





Как отметил посол Ирана на встрече с замминистра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексеем Ляхновичем, принципиальная договоренность об этом уже достигнута.





Регулярные рейсы "Белавиа" Минск-Тегеран-Минск существовали до октября 2017-го года. Причиной их отмены тогда называли сокращение пассажиропотока.





Ляхнович добавил, что у Минска и Тегерана нет проблемных вопросов по двухстороннему сотрудничеству, также Беларусь хочет и дальше углублять взаимодействие в области транспорта.