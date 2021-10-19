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Беларусь выпустит свою вакцину от COVID в 2023 году, - Лукашенко

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко анонсировал появление собственной вакцины от COVID в 2023 году. Ее сразу адаптируют к новым штаммам.

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, вакцину выпустят в 2023 году, поскольку тогда будет циркулировать новый штамм.

"Какой можно сделать вывод - вакцина помогает. По крайней мере нам надо прожить осенне-зимний период до следующего лета. Вакцина здесь нам хорошее подспорье. Дальше жизнь нам покажет, как действовать, что нам делать. И мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь пережила уже 4 или 5 штаммов.

"Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году", - добавил он.

Напомним, еще в мае Лукашенко заявлял, что Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19, но на то время это была так называемая вакцина-кандидат.
Источник: Илона Свиридова
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