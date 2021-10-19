Соучредителю ряда интернет-изданий Василевичу вновь продлили срок содержания под стражей
Соучредителю онлайн-изданий Kyky.org и The Village Беларусь, бизнесмену Александру Василевичу снова продлили срок содержания под стражей - ещё на два месяца.
"Александр Василевич сегодня получил продление стражи еще на 2 месяца. +2 к 14 месяцам, которые он в тюрьме", - написала на своей странице в Facebook жена Василевича Надежда Зеленкова во вторник.
Бизнесмен Василевич является также владельцем рекламного агентства Vondel / Hepta, галереи современного искусства "Ў". Он был задержан в августе 2020 года в Минске, пишет Interfax.by.
Поскольку у адвоката Василевича и других участников процесса взята подписка о неразглашении, узнать статью Уголовного кодекса, которую вменяют бизнесмену, невозможно.
21:18 19/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение