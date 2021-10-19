







"Александр Василевич сегодня получил продление стражи еще на 2 месяца. +2 к 14 месяцам, которые он в тюрьме", - написала на своей странице в Facebook жена Василевича Надежда Зеленкова во вторник.





Бизнесмен Василевич является также владельцем рекламного агентства Vondel / Hepta, галереи современного искусства "Ў". Он был задержан в августе 2020 года в Минске, пишет Interfax.by.





Поскольку у адвоката Василевича и других участников процесса взята подписка о неразглашении, узнать статью Уголовного кодекса, которую вменяют бизнесмену, невозможно.







