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Соучредителю ряда интернет-изданий Василевичу вновь продлили срок содержания под стражей

Соучредителю онлайн-изданий Kyky.org и The Village Беларусь, бизнесмену Александру Василевичу снова продлили срок содержания под стражей - ещё на два месяца.



"Александр Василевич сегодня получил продление стражи еще на 2 месяца. +2 к 14 месяцам, которые он в тюрьме", - написала на своей странице в Facebook жена Василевича Надежда Зеленкова во вторник.

Бизнесмен Василевич является также владельцем рекламного агентства Vondel / Hepta, галереи современного искусства "Ў". Он был задержан в августе 2020 года в Минске, пишет Interfax.by.

Поскольку у адвоката Василевича и других участников процесса взята подписка о неразглашении, узнать статью Уголовного кодекса, которую вменяют бизнесмену, невозможно.
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