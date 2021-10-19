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Помните историю из Гомеля о выброшенном в выгребную яму младенце? Врачи рассказали о состоянии ребенка

Маленький пациент находится под наблюдением медиков Гомельской областной больницы.

Фото: телеграм-канал СК Беларуси


Вот что рассказала главный специалист отдела организации медицинской помощи (по педиатрии) главного управления здравоохранения облисполкома Татьяна Великанова.

— Состояние новорожденного стабилизировано, по-прежнему оно оценивается как тяжелое. Ребенку оказывается вся необходимая помощь. Он переведен в реанимацию детской областной клинической больницы, - цитирует ее БЕЛТА.
 
Напомним, 15 октября в Гомеле на улице Герцена в пункте заготовки вторичного сырья в общественном туалете обнаружили новорожденного мальчика. Сотрудник МЧС извлек ребенка из выгребной ямы. Сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали 26-летнюю жительницу областного центра. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи, пишет Blizko.by. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Источник: Анна Карелина
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