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Вот что рассказала главный специалист отдела организации медицинской помощи (по педиатрии) главного управления здравоохранения облисполкома Татьяна Великанова.





— Состояние новорожденного стабилизировано, по-прежнему оно оценивается как тяжелое. Ребенку оказывается вся необходимая помощь. Он переведен в реанимацию детской областной клинической больницы, - цитирует ее БЕЛТА.

Напомним, 15 октября в Гомеле на улице Герцена в пункте заготовки вторичного сырья в общественном туалете обнаружили новорожденного мальчика. Сотрудник МЧС извлек ребенка из выгребной ямы. Сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали 26-летнюю жительницу областного центра. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медпомощи, пишет Blizko.by.































































