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Это самый первый Boeing во флоте «Белавиа». Первый полет самолета состоялся в 1995 году, но сначала его использовали другие авиакомпании: американская Continental Airlines и камбоджийская Mekong Airlines.





Компания «Белавиа» начала его эксплуатацию 15 октября 2003 года, пишет The-village.me. Компоновка этого самолета была такой: 10 кресел в бизнес-классе и 94 кресла в эконом классе, — такую конфигурацию имел только EW-250PA. Он прослужил авиакомпании 17 лет, а в июне 2021 года в соответствии с планом модернизации флота самолет был выведен из эксплуатации. Boeing под номером EW-250PA выполнил 17596 рейсов и налетал 30739 часов. За время работы самолет израсходовал 67 625 800 кг авиационного топлива – в среднем 2000-2300 кг на час полета. Техническое обслуживание Boeing 737-500 планово проводилось 133 раза, подкрепляя звание надежного судна. Для «Белавиа» EW-250PA был первым самолетом, который смог выполнять автоматическую посадку – это дало летчикам возможность приземляться в гораздо более сложных метеорологических условиях и, следовательно, летать без сбоев в расписании.





Аукцион тут же пересчитывает цену в валюте: это примерно 1.206.053 доллара или 1.041.065 евро.





Шаг аукциона — 2% от текущей цены, для участия нужно оплатить задаток в 147.561 рубль. Кроме того, победитель оплачивает затраты (а это примерно 450.000 рублей) и вознаграждение оператору торгов — 1% от цены продажи лота. Таким образом, итоговая минимальная цена (если будет участвовать только один претендент, и ставки не вырастут) составит от 3.431.000 рублей, или 1.407.361 доллар.





Самолет продается вместе с двумя двигателями двигатель CFM56-3C1 и вспомогательной силовой установкой Model GTCP85-129H.





В описании лота указано:





Бывшее в употреблении имущество. Работоспособность ДВС, узлов и агрегатов не проверялась. При инструментальном контроле, диагностике, разборке возможно выявление скрытых дефектов. Участник аукциона самостоятельно ознакомляется с предметом аукциона, его комплектностью, наличием документации и текущим техническим состоянием в месте его нахождения до начала торгов. Участие в торгах подтверждает факт ознакомления с предметом аукциона. Погрузка и транспортировка предмета аукциона проводится за счет покупателя. Продавец и организатор аукциона не оказывают услуг по вывозу предмета аукциона.





Торги начнутся в 11 утра 8 ноября и закончатся в этот же день в 13 часов, отмечает Onliner.by.





Самолет находится на территории Национального аэропорта Минск. Осмотр осуществляется по предварительному согласованию.





Особо отмечается такое форс-мажорное обстоятельство:





Продавец вправе отказаться от подписания договора купли-продажи в случае, если покупателем по результатам аукциона будет определена организация или физическое лицо, в отношении которых применены и действуют международные санкции со стороны ЕС и США, или причастные к террористической и (или) экстремистской деятельности. В таком случае результаты торгов аннулируются организатором аукциона по заявлению продавца, задаток участника аукциона, вознаграждение и затраты организатора аукциона возврату не подлежат.