На северном побережье Африки рыбаки выловили рыбу весом в две тонны
В Средиземном море у северного побережья Африки в сеть судна, занимавшегося ловлей тунца, попала огромная луна-рыба.
Ее длина составила 3,2 метра, а ширина - 2,9 метра. Вес гиганта составляет около двух тонн. Стандартные весы, рассчитанные на тонну, рыба едва не сломала, пишет ru.oxu.az.
Испанский морской биолог Энрике Остале рассказал, что рыбу на несколько минут подняли в воздух с помощью крана. После измерений, фотографирования и взятия образцов ДНК, ее благополучно отпустили на волю.
19:21 19/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение