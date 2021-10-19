







Ее длина составила 3,2 метра, а ширина - 2,9 метра. Вес гиганта составляет около двух тонн. Стандартные весы, рассчитанные на тонну, рыба едва не сломала, пишет ru.oxu.az.





Испанский морской биолог Энрике Остале рассказал, что рыбу на несколько минут подняли в воздух с помощью крана. После измерений, фотографирования и взятия образцов ДНК, ее благополучно отпустили на волю.