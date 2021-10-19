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В Испании прошел первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком

14 октября в испанском городе Таррагоне состоялся первый чемпионат мира по игре с воздушным шариком — Balloon World Cup.

Об этом пишет «Би-би-си». Первым победителем состязания стал перуанец. 

Финальный матч между Перу и Германией:

 

Турнир проходил на корте размером 8 на 8 метров, а в его центре поставили автомобиль, диваны и другие предметы, которые мешали игрокам. Единственное правило игры — удержать шарик в воздухе как можно дольше и не мешать своему сопернику. Игрок получает очко, если другой спортсмен не успевает отбить шарик и он касается пола, пишет Nashaniva.com.

В финале перуанец Франческо де ла Крус победил немца Яна Списса со счетом 6:2. 

Сам чемпионат мира по игре в воздушный шарик вдохновлён не только детской игрой, но и вирусными видео из тиктока братьев Антонио и Диего Арредондо из Орегона. Во время карантина их ролики стали вирусными в соцсетях.

Чемпионат мира организовал защитник «Барселоны» Жерар Пике и киберспортивный комментатор и блогер Ибай Льянос. Тиктокеров заметил Льянос и предложил Пике организовать и проинвестировать турнир. В Balloon World Cup встретились представители из 32 стран — в том числе и представляющие США братья Арредондо.
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