



В ходе расследования дел о гибели двух мальчиков 12 и 13 лет в июле этого года был задержан 20-летний Мастен Ванжал.





В заключении Ванжал признался в убийстве по меньшей мере 10 детей, пишет haqqin.az. Он представлялся футбольным тренером, а затем накачивал детей наркотиками и убивал. В некоторых случаях он пил кровь своих жертв.





В октябре Ванжал сбежал из отделения полиции в Найроби. Он был обнаружен в родном городе Бунгома. Толпа устроила самосуд над убийцей и избила его до смерти.



