+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Суд Линча: в Кении толпа растерзала маньяка, пившего кровь детей

В Кении местные жители организовали самосуд над серийным убийцей, который похищал детей и пил кровь своих жертв, сообщает Washington Post.


В ходе расследования дел о гибели двух мальчиков 12 и 13 лет в июле этого года был задержан 20-летний Мастен Ванжал.

В заключении Ванжал признался в убийстве по меньшей мере 10 детей, пишет haqqin.az. Он представлялся футбольным тренером, а затем накачивал детей наркотиками и убивал. В некоторых случаях он пил кровь своих жертв.

В октябре Ванжал сбежал из отделения полиции в Найроби. Он был обнаружен в родном городе Бунгома. Толпа устроила самосуд над убийцей и избила его до смерти.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]