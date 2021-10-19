







Сразу следует уточнить, что численность населения Латвии составляет не «чуть больше миллиона», а почти два миллиона.





Насчет «в сто раз хуже». С 13 октября в Латвии ежедневно фиксируют более 2000 случаев ковида. В Беларуси с ее в пять раз большей численностью населения — официально столько же случаев в сутки.





Но, в отличие от Латвии, где вся статистика открыта, в Беларуси статистика по районам и городам закрыта, поэтому невозможно проверить общенациональную статистику путем сопоставления районных.





И, надо напомнить: чтобы сбить волну заражений, Латвия на четыре недели, не считаясь с финансовыми потерями, вводит строгий локдаун, чтобы спасать жизни людей.





Первые волны коронавируса Латвия прошла намного лучше, чем Беларусь. «Избыточная смертность» в Латвии в первые 12 пандемических месяцев составила всего около 5 процентов от обычного уровня.

Это больше, чем в Норвегии, Финляндии, Дании, где «избыточная смертность» отличалась от предыдущих лет в рамках статистической погрешности. Но это в четыре-пять раз меньше, чем в Польше, Чехии и Литве, где с первыми двумя волнами ковида справились намного хуже.





В странах Евросоюза вся статистика открыта, и можно сравнивать страны и даже регионы. В Беларуси с 2020 года статистика смертности закрыта. Известны лишь данные по отдельным районам, где смелые медики или статистики предоставили сведения в СМИ.

У нас же известны лишь цифры по смертности за 2020 год, добытые хакерами, и данные за второй квартал, переданные Беларусью в ООН. Из материалов МВД следует, что с марта 2020 года по март 2021 года избыточная смертность в стране составила 32 тысячи человек. Это означает, что она возросла на 26 процентов. Это в 5 раз хуже, чем в Латвии.

32 тысячи смертей — это на самом деле страшные цифры: ковид только за первые 12 месяцев унес жизни 0,35 процента жителей Беларуси. Между тем нынешняя волна, судя по всему, хуже предыдущих.

«Никуда их отвлекать не надо, типа бегать по городу и смотреть, надели маски или не надели, — это тоже не ваше дело, не отвлекайтесь на это», — заявил Александр Лукашенко в адрес медиков. На самом же деле, в Беларуси медики не проверяют масочный режим за пределами своих учреждений.

Отметим также, что наиболее жестко масочный режим соблюдается не в странах Запада, а в Китае, Сингапуре и других странах Азии. Там во время карантинных периодов за несоблюдение масочного режима людей наказывают, а без масок просто не пускают в общественные места. И всё потому, что ученые давно пришли к выводу, что ношение масок замедляет распространение вирусов. https://dcsfxzu8xls6u.cloudfront.net/?c=ar&i=279407&lang=ru



